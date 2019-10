Významné mlčanie o Johnsonovom postoji: Členovia EÚ spustili proces ratifikácie brexitovej dohody

K žiadosti Londýna o odklad termínu tzv. brexitu, ktorú Johnson zaslal predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi v sobotu večer bez svojho podpisu, sa však hlavy členských štátov zatiaľ nevyjadrili. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na nemenované diplomatické zdroje.



Zdroj: SITA/AP Photo/Virginia Mayo

Veľvyslanci jednotlivých členských štátov pri EÚ ratifikačný proces formálne odštartovali v Bruseli po krátkom stretnutí s hlavným vyjednávačom EÚ pre brexit Michelom Barnierom, ako uviedol pod podmienkou anonymity zdroj z diplomatických kruhov. Dodal, že v nasledujúcich dňoch bude s lídrami EÚ rokovať šéf Európskej rady Tusk, pričom vezme do úvahy „nový vývoj na strane Británie“.Novú brexitovú dohodu musí ratifikovať tak Európsky, ako aj britský parlament. Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu však v sobotu schválili dodatok k dohode, ktorý spôsobil zdržanie schvaľovania samotnej dohody. O tej sa v sobotu nakoniec vôbec nehlasovalo a premiér Johnson bol nútený požiadať EÚ o predĺženie termínu brexitu stanoveného na 31. októbra. Keďže premiér odklad brexitu odmieta, Tuskovi zaslal žiadosť bez podpisu.

Labouristi podľa britského denníka Mirror vyhlásili, že premiér sa správa ako „rozmaznané decko“. Boris Johnson môže byť za svoje listy do EÚ stíhaný za pohŕdanie parlamentom a súdmi. Minister zahraničia Veľkej Británie Dominic Raab vyjadril presvedčenie, že na budúci týždeň dohodu podporí dostatočný počet poslancov a brexit bude v stanovenom termíne 31. októbra. Britská vláda vyhlásila, že bude pokračovať v úsilí o presadenie legislatívy o brexite na budúci týždeň, pričom o hlasovanie o nej by mohla požiadať už v pondelok. Informuje o tom portál bbc.com. Šéf britskej diplomacie pre BBC povedal, že "bez ohľadu na parlamentné triky sa zdá, že teraz máme počty, aby sme to schválili". Dominic Raab dodal, že "v Európskej únii je veľa ľudí", ktorí sú "veľmi nespokojní" s ďalším odložením brexitu a vyzval poslancov britského parlamentu, aby "to v Dolnej snemovni schválili".