VIDEO Znásilnená a ukameňovaná: Smrť kurdskej političky (†35) symbolom krutosti tureckej ofenzívy

UPOZORNENIE: Zábery nie sú vhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov a pre citlivé povahy.

​ Arabskí povstalci bojujúci na strane Turkov najprv postrieľali jej ochranku i šoféra, potom ju vyvliekli z auta, znásilnili a ukameňovali. Vrahovia si masaker nafilmovali na mobily a video zverejnili na internete. Na záberoch je umierajúca Chalafová. Ozbrojenec sa nohou opiera o jej telo a hovorí: „Toto je telo prasaťa.” Podľa nepotvrdených správ jej potom odsekli hlavu.

Na videu tiež vidno nemilosrdné strieľanie civilistov na okraji cesty. Auto, v ktorom politička cestovala, je na záberoch plné guliek a obklopené povstalcami. Takýchto žoldnierov zo Sýrie i Turecka si Turecko najalo na operáciu v Sýrii dohromady 12-tisíc. Mnohí z nich patria do islamistických skupín. Podľa amerických úradov sú zábery autentické.

