Emily (†25) sa chcela vydať, usadiť sa a mať dom: FOTO Jej sny sa totálne zvrhli, strašný koniec

Podľa známych bola Emily Henthornová "spoločenská, atraktívna a temperamentná osobnosť". Študovala matematiku na univerzite v Manchestri, ale štúdium prerušila a zamestnala sa ako koordinátorka slávnostných udalostí v Leigh Muronic Hall.

S Andrewom Hardmanom sa stretla pri organizácii svadieb a krstín v októbri roku 2018. Ich známosť pozvoľna prerástla v romantický vzťah a v januári sa začali pravidelne stretávať. Hardman bol ženáč s dvoma deťmi, ale to mu nebránilo plánovať si život s Emily. Počas vzťahu začali spolu hľadať dom a prezreli si niekoľko nehnuteľností. Emily si už skúšala svadobné šaty, ktoré jej náramne pristali.

Zdroj: FB/E. H.

„Spočiatku sme neboli ničím viac ako známymi alebo priateľmi, ale o nejaký čas sa priateľstvo zmenilo na vzťah a tento vzťah pokračoval asi päť mesiacov,“ uviedol Andrew Hardman na súde. Rozhodli sa, že budú žiť spolu a Andrew sa 27. apríla priznal svojej manželke, že má milenku. Po dlhšej diskusii ale prišli k záveru, že ešte skúsia obnoviť kvôli deťom manželský vzťah a Andrew následne ukončil päťmesačný vzťah s Emily.

Otrasená Emily vyhlásila: „Ak nemôžem žiť s tebou, nemôžem žiť ani bez teba!“ Ako Hardman vypovedal: „Pokúsil som sa ju upokojiť tým, že som povedal: „Hádam by si neurobila nejakú hlúposť!“ a presviedčal som ju, že má celý život pred sebou. Keď som však s ňou v sobotu 2. mája telefonoval, povedala: „Bez teba môj život nemá cenu“. Pôsobila veľmi vyrovnane, ale ja som mal o ňu obavy a zatelefonoval som jej otcovi. Zavolal som tiež do psychologickej poradne, na políciu, telefonoval som Samaritánom a zanechal som odkaz. V ten deň som s ňou znova hovoril. Prezvonil som ju a ona mi zavolala späť. Do jej domu prišla polícia, Emily ma však uistila: „Všetko je v poriadku.“ Povedala, že musí nakŕmiť psa a navrhla, aby som k nej zaskočil, ale nešiel som tam.“

Hardman na súde uviedol, že od slečny Henthornovej dostal textovú správu s otázkou, či by sa jeho žena oňho nebola ochotná s Emily deliť. „Odpísal som jej. Neviem si spomenúť, čo som napísal, ale bolo od nej smiešne položiť takú otázku. Napísal som, že jej zavolám, aj som zavolal, ale nezdvihla telefón. V nedeľu som jej poslal niekoľko správ s otázkou, ako sa má, ale nedostal som odpoveď,“ uviedol.

O niekoľko dní neskôr, 7. mája, našiel otec dcéru Emily mŕtvu v jej posteli. Otrávila sa plynom. Pátranie odhalilo, že si pozrela video o tom, ako sa zabiť, a svojej rodine napísala niekoľko slov o svojej samovražde. „Ďalším kontaktom,“ pokračoval Andrew, „ bol telefonát jej otca. V sobotu mi zavolal, že zomrela.“

Zdroj: pixabay.com

Emilin otec Darren Henthorn povedal o svojej dcére: „Bola odhodlaná, slobodná, mala silnú vôľu a vedela sa ovládať, ale bola veľmi nezávislá. Emily štyri či päť rokov trpela psychickými problémami, a tie vyústili do konfliktu s inými ľuďmi, členmi rodiny a blízkymi. Ak sa jej niečo nedarilo, vedela vzplanúť. Emily bola vždy veľmi diskrétna osoba a nevedela by o svojich problémoch ľahko hovoriť, pretože sa za ne hanbila a nechcela, aby jej rodina a ostatní ľudia vedeli, čím prechádza. Vedel som o jej vzťahu s Andrewom Hardmanom, ale nepoznal som detaily. Potom som sa dozvedel, že sa to skončilo a že pán Hardman s ňou nebude žiť.“

V dňoch po rozchode volala Emily Henthornová svojej sestre, vyhrážala sa, že si vezme život, preto do jej bytu poslali políciu a záchranárov. Keď však trvala na tom, že je v poriadku, nepodnikli žiadne kroky. Pán Henthorn povedal: „Emily bola veľmi komplikovaná osoba, ja sám neviem, čím všetkým sa kde a komu vyhrážala, či sa chcela len predvádzať, túžila po prejave sympatií alebo chcela upútať pozornosť, alebo či to myslela vážne. Keď tak rozmýšľam, ako ukončila svoj život, tak to asi myslela vážne. Vždy hovorila, že má plány, kde chce byť, keď bude mať 25 rokov. Nikdy mi nepovedala, aký je to plán, ale vedel som, že to nemal byť život, ktorý dovtedy žila - chcela pre seba lepšie veci. Na jej pohrebe boli ľudia, ktorí nemali tušenia, čo všetko prekonala ona a jej rodina. Veľmi dobre skrývala svoje problémy.“

Amy Corriganová, Emilina priateľka uviedla: „Vo svojom veku sa cítila veľmi stará, mala 25 rokov a už chcela mať všetko vyriešené, vlastniť dom, byť vydatá a mať usporiadaný život. Z nejakého dôvodu si stanovila tento cieľ na 25 rokov. 1. mája mi Emily o 23.32 zavolala a zložila, a ja som jej začala posielať textové správy a telefonovala som jej. Povedala: „Zajtra skoncujem so životom – ak mi niečo chceš povedať, povedz to teraz – skôr, ako bude neskoro.“ Preto som ihneď volala záchranku,“ pokračovala Amy. „Snažila som sa Emily kontaktovať, skúšala som volať Darrenovi a Emilinej sestre, ale nemohla som sa dovolať. Emily mi povedala: „Stalo sa toho priveľa a ja už nevládzem.“ Spomenula, že nebudem vedieť pochopiť, čo sa jej stalo v posledných mesiacoch, a potom položila telefón. Vyvolávala som jej niekoľko dní, ale nezdvíhala. Keď povedala: „Nechcem, aby mi niekto bránil – chcem mať dovolené ukončiť svoj život“ – to ma najviac vyľakalo. Nikdy by totiž nevyhľadala pomoc.“

Zdroj: FB/E. H.

Leanne Blakeová, zdravotná sestra poskytujúca pomoc pri psychických problémoch telefonovala Emily Henthornovej 2. mája hneď po návšteve polície. Na súde uviedla: „Povedala mi o rozpade vzťahu so ženatým pánom. Opustil pre ňu svoju manželku, v ten istý deň však zmenil názor a vrátil sa do manželstva. Oznámila mi, že má spôsob, ako s ním manipulovať a pokúsiť sa prinútiť ho, aby zostal s ňou. Emily vôbec nechcela psychickú pomoc, ponúkla som jej teda, že sa v ten deň zastavím a spoločne to preberieme. Odmietla však všetku pomoc tvrdiac, že je v poriadku. “

Koroner Alan Walsh vzal na vedomie záver o samovražde a uviedol: „Emily mala 25 rokov a plánovala dosiahnutie určitých cieľov, čo sa jej, bohužiaľ, nepodarilo. Zdá sa, že máme do činenia s niekým, kto mal problémy s rozdelenou osobnosťou. Pre vonkajší svet bola stredobodom pozornosti, príťažlivá a veľmi otvorená, a keď bola v takejto nálade, bola veľmi atraktívna pre všetkých, ktorí ju stretli. Neverili by, aké traumy a problémy zažili jej blízki. Počas niekoľkých posledných dní došlo k rozpadu vzťahu, a tým pádom bola zničená, zdevastovaná, o čom svedčí aj rozhovor s Amy, a bolo celkom jasné, že má v úmysle ukončiť svoj život. Som presvedčený, že sociálne médiá a YouTube sprístupňujú mechanizmy spôsobujúce smrť tým, čo sú zraniteľní. Veľmi ma mrzí skutočnosť, že Emily chcela všetky svoje ciele dosiahnuť do veku 25 rokov a keď sa tak nestalo, tragicky ukončila svoj život. Takéto skratové konanie je pre nás všetkých tu na súde nepredstaviteľné, ale, žiaľ, stalo sa to.“