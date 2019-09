Štyri štáty EÚ sa dohodli na systéme prerozdeľovania migrantov

Dohodnuté riešenie, týkajúce sa prerozdeľovania nelegálnych utečencov, má byť ostatným členským štátom EÚ predstavené začiatkom októbra na stretnutí ministrov vnútra jednotlivých krajín, píšu agentúry DPA a AFP. "Existuje dohoda o spoločnom dokumente, ktorý bude 8. októbra 2019 predstavený na rade ministrov vnútra," povedal Farrugia novinárom po rokovaniach so svojimi rezortnými kolegami z Francúzska, Nemecka a Talianska.

Detaily dohody zatiaľ zverejnené neboli. Nemecký minister vnútra Horst Seehofer však podľa DPA už predtým oznámil, že jeho krajina by mohla v rámci dočasného systému prerozdeľovania migrantov prijať štvrtinu zo zachránených ľudí. Podobný počet utečencov je ochotné prijať i Francúzsko.

Kvóty pre jednotlivé krajiny sa podľa Seehofera ešte len majú stanoviť. Bude to závisieť od toho, koľko ďalších európskych krajín sa na prerozdeľovaní utečencov bude podieľať. Od júla 2018 Nemecko prisľúbilo prijatie 565 zachránených utečencov — do tejto krajiny sa pritom dostalo len 225 z nich.

Podstata nového systému

Podstatou nového systému prerozdeľovania bude, že štáty EÚ, ktoré sa k dohode pridajú, zabezpečia, že migranti, ktorí sa cez Stredozemné more dostanú do Talianska a na Maltu, by mali byť automaticky a rýchlo rozdelení do ďalších krajín. Doteraz sa totiž o tom, ktoré krajiny sú pripravené migrantov prijať, muselo rozhodovať v každom prípade osobitne.

Mnohí migranti zachránení v Stredozemnom mori musia často až niekoľko týždňov čakať na palube záchranárskych lodí, keďže Taliansko a Malta charitatívnym plavidlám zakazujú vplávať do svojich prístavov. Prístavy sú pripravené otvoriť len po tom, ako od ostatných krajín dostanú ubezpečenie, že si zachránených migrantov prevezmú.

Na schôdzke v maltskom meste Vittoriosa sa zúčastnila aj fínska ministerka vnútra Maria Ohisalová, a to ako predstaviteľka krajiny momentálne predsedajúcej v Rade EÚ a eurokomisár pre vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopulos. Ten vyzval všetky členské krajiny EÚ, aby navrhnutý systém prerozdeľovania podporili a "podieľali sa na úsilí o solidárnosť".