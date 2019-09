Hanba pre Slovensko: Polonahý Marek vo Veľkej Británii vykrikoval o nehynúcej láske k polícii

Podľa novín DerbyshireLive sa to stalo v auguste tohto roku a súdne pojednávanie sa uskutočnilo v pondelok. Prokurátor John Western informoval súd, že k incidentu došlo 28. augusta o 12.15 hod. Magistrátny súd v južnom Derbyshire si včera vypočul tvrdenie, že Nagey bol opitý a keď prišla na miesto polícia, vyzliekal si košeľu. Pokúsil sa zaútočiť na policajné auto, ale potom začal vykrikovať čosi o svojej nehynúcej láske k polícii. Napokon sa zvalil na zem a policajti ho zatkli. Na súde nemal Slovák Marek (25) zo Sinfin Avenue v Shelton Locku v Derbyshire obhajcu, položili mu teda otázku, či chce vypovedať priamo pred sudcom. Súdu povedal, že pravidelne chodí do kostola. Kým ho zavolali do súdnej siene, sedel vonku na lavici a čítal si Bibliu. Súdu povedal: „Ospravedlňujem sa za to. Pil som a nechcem, aby sa to opakovalo. Chcem zmeniť svoj život. Boh ma podržal. Chodím do kostola a nasledujem Boha. Nechcem robiť niečo zlé.” Zdroj: TASR Nagey sa priznal k vine za to, že bol opitý a budil pohoršenie na verejnom mieste. Magistrát sa rozhodol uložiť mu pokutu, uviedol však, že vezme do úvahy jeho priznanie viny. Predseda súdu povedal: „Za to, že ste boli opitý a budili ste pohoršenie na verejnom mieste, vám udelím pokutu, ktorú nazývame pokuta kategórie A. Preto, že ste priznali vinu, ju znížime.“ Dostal pokutu 83 libier (cca 94 eur) a nariadili mu zaplatiť náklady na konanie vo výške 135 GBP (cca 152 eur) a príplatok 32 GBP (36 eur).