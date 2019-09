Cameron sa vyjadril jasne: Tvrdý odkaz smerom na Johnsona

David Cameron

Zdroj: SITA

LONDÝN - Niekdajší britský premiér David Cameron obvinil súčasného premiéra Borisa Johnsona, že v čase referenda o brexite z roku 2016, neveril v odchod Británie z Európskej únie. Politik to vyhlásil v nedeľu pre noviny The Times s tým, že "Johnson riskoval výsledok, v ktorý neveril, no robil to pre svoju politickú kariéru".