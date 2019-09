VIDEO Opakované výbuchy na Cypre: Vojenskú oblasť zachvátil požiar

Minister zahraničných vecí cyperských Turkov Kudret Özersay na Facebooku napísal, že požiar vypukol v muničnom sklade vo vojenskej oblasti. Özersay podľa svojich slov spolupracuje s armádou a políciou, ktoré konajú v súvislosti so situáciou. Mesto Girne leží na území Severocyperskej tureckej republiky, ktorá nie je uznaná zo strany medzinárodného spoločenstva s výnimkou Tureckej republiky.

Breaking: Explosions occur following fire in military zone in Northern Cyprus's coastal city of Girne - Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Turkish Republic of Northern Cyprus Kudret Ozersay -TRTWorldNow- pic.twitter.com/dBKQQbleHP