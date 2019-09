Nepasovala im k imidžu: Fajčiarska reštaurácia vo Viedni vyhodila čašníčku, pretože otehotnela

Žena požiadala o pomoc právnikov z Viedenského úradu práce a podala na podnik žalobu. „V priebehu tohto procesu vyšlo najavo, že majiteľka reštaurácie vo veľkom zamestnáva ľudí načierno,“ uvádza sa vo vyšetrovacej správe. Úrad práce vybojoval pre zamestnankyňu od reštaurácie na súde plat až do začiatku materskej dovolenky a doplatenie za neuhradené nadčasy, celkom 7 200 eur. Zdroj: thinkstock.com Predsedníčka úradu Renate Anderlová sa vyjadrila, že „práca v gastronomickom sektore je veľmi ťažká práca, ľudia si tu zaslúžia viac rešpektu!“Žena informovala manažéra o zákaze práce tehotnej vo fajčiarskom podniku v súlade so zákonom: „Nastávajúce matky nemôžu pracovať v miestnostiach, kde sú vystavené účinkom tabakového dymu.“ Keďže celá reštaurácia bola fajčiarskym priestorom, zamestnankyni mala byť uhradená celá mzda v plnej výške až do začiatku materskej dovolenky. Manažér ignoroval zákaz a uviedol, že čašníčka musí aj sama fajčiť a piť alkohol, aby tak zvýšila spotrebu hostí. Zdroj: Getty Images V rámci tohto procesu sa zistili ďalšie detaily: Žena dostávala mzdu v súlade s dohodou priamo z denného príjmu. Po poslednej službe však už nič nedostala. Kontaktovanie manažéra bolo neúspešné. Namiesto toho dostala ukončenie pracovného pomeru „vzájomnou dohodou“, čo však poprela. V miestnej zdravotnej poisťovni sa tiež dozvedela, že bola zaregistrovaná ako pracujúca jeden deň v týždni, hoci pracovala šesť dní v týždni desať a viac hodín denne. Výplatné pásky boli sfalšované, zamestnávateľ nemal záznamy o jej pracovnom čase. Písomný rozsudok uvádzal „úmyselné falšovanie dokumentov“ a „podvody v konaní“, uviedol úrad práce. Regionálny súd potvrdil pôvodný rozsudok.