VIDEO Švajčiarske jazero Hallwilersee skrýva desivé tajomstvo: Rybár Pascal neveril vlastným očiam

“Asi mi nebudete veriť,” povedal Pascal (zmenené meno) v nedeľu večer policajtovi na druhom konci linky. “A ani neviem, či je toto hovor pre tiesňovú linku.” Len niekoľko minút predtým videl zviera, ktoré na jazere Hallwilersee prehltlo mladú kačicu. Pascal je skúsený rybár, ktorý tejto vášni holduje už dvadsať rokov. Pred dvoma rokmi strávil pri jazere nočným rybolovom dohromady tri týždne. Túto sezónu tu bol minulý víkend po prvý raz.

Špľachot, náraz na vodu a…

Bol to začiatok jeho druhej noci pri švajčiarskom jazere, keď zbadal kajmana. “Nemohol som uveriť vlastným očiam,” hovorí o mimoriadnom objave. Niečo podobné sa mu nikdy predtým nestalo. Pascal sedel na brehu a lovil sumce, bolo asi pol desiatej večer. Zrazu počul špľachot vody, silný náraz na hladinu a zdesené kvákanie kačíc. Zahľadel sa tým smerom. Vtom sa plaz objavil vo vode asi pätnásť metrov od neho. “Keď som sa prizrel bližšie, jedna z troch kačíc sa už trepotala v krokodílej papuli.”

V tej chvíli sa zviera s korisťou nakrátko otočilo k tŕstiu a opäť sa ponorilo. „Jasne som videl chvost, keď sa potápal.“ Potom plaz zmizol za trstinou.

Pascal sa pokúsil nájsť zviera za stvolmi tŕstia, aby ho odfotil. Bohužiaľ, kajman zmizol. Popis rybára bol však dostatočne presný, aby ho polícia brala vážne: „Videl som, čo som videl,“ odkázal skeptikom.

Hlava podobná šťuke

„Samozrejme, že mi napadlo, že mi nikto neuverí,” hovorí Pascal. Polícia za ním prišla hneď v pondelok ráno a vypočula ho. Podľa neho si nerybári určite myslia, že si pomýlil kajmana so šťukou: „Hlava je podobná, chvost však nie. Po tejto skúsenosti by som radšej zostal dlhšie pri jazere,” hovorí.

Kritikom, ktorí tvrdia, že si vymyslel príbeh o kajmanovi, aby ho na jeho rybárskom mieste na brehu nikto nerušil, argumentuje: „Hľadal som na brehu jazera vhodné miesto a našiel som túto malú zátoku. Nie sú tam plavci ani rybári," hovorí.

Pascal môže len špekulovať o pôvode plaza: “Buď ho sem niekto vypustil, alebo je to zviera z nelegálneho obchodu, ktoré ušlo pašerákovi.” Polícia a experti tvrdia, že kajman neznamená pre ľudí hrozbu. Dokonca aj rybár si je istý, že zviera nie je nebezpečné: „Jeden a pol metra, to znie ako veľmi veľké zviera. No hlava mala dĺžku najviac 25 centimetrov.” Chvost však bol veľmi dlhý.