Panika v Poľsku: Z jazera, v ktorom sa kúpali deti, vylovili rybári krvilačné pirane!

Jazero v starej štrkovej jame je vďaka čistej vode plné rýb. Niet divu, že je to cieľ mnohých rybárov. Jedným z nich podľa denníka „Nowa Trybuna Opolska“ je Jerzy Czerwiński z mestečka Głogówek. On upozornil denník na pirane žijúce v jazere. „Lovím už rok v nádrži po bývalej štrkovej jame medzi Malniou a Chorulou. Je to asi 10 hektárov peknej a čistej vody,“ hovorí rybár. „Prvýkrát som chytil dve pirane 25 a 27 centimetrov dlhé, tretia mi odhryzla kúsok rybárskeho vlasca a utiekla. Druhý raz, v sobotu 17. augusta som chytil ďalšie dva kusy, tentoraz väčšie – 28 a 30 centimetrov.“ Je zaujímavé, že sa to podarilo nielen jemu. Podľa jeho informácií tam aj iní rybári chytili najmenej tri z týchto dravých rýb. „Naozaj sú to pirane,“ potvrdzuje Adam Podgórny, ichtyológ z Poľskej rybárskej asociácie. „Vypustil ich tam pravdepodobne nezodpovedný chovateľ. Priveľmi rýchlo rástli a asi sa už nezmestili do akvária.“ Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk Jazero medzi Malniou a Chorulou navštevujú nielen rybári. V teplých dňoch sem prichádzajú rodiny s deťmi, aby sa ochladili. Nie sú si však vedomí prítomnosti piraní vo vode, čo môže byť nebezpečné. Ichtyológ uisťuje, že niekoľko piraní v tejto vodnej ploche nie je problém. „Piraňa je zvyknutá na inú klímu. Kým je teplo, cíti sa dobre u nás. Keď prídu prvé mrazy, pirane zahynú alebo ich ešte skôr chytia rybári,“ hovorí Podgórny. „Monitorujeme situáciu, čakáme na informácie od majiteľa tejto nádrže. Zatiaľ nie je potrebné organizovať rybolov pomocou sietí, pretože to spôsobuje škody iným druhom,“ dodáva. Noviny pripomínajú, že toto nie je prvý prípad pirane ulovenej rybármi v regióne Opole. V lete 2010 bolo v Nysej Kłodzke vo vodnom toku Nysej ulovených niekoľko týchto rýb.