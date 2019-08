Globálna katastrofa, Sibír je už mesiace v ohni: Rusi najnovšie nasadili cirkev, hasia svätenou vodou

Podľa ruských ekológov je situácia katastrofická. „Situácia s lesnými požiarmi na východe Ruska už dávno prestala byť miestnym problémom a stala sa celoštátnou ekologickou katastrofou,“ varovala ruská pobočka Greenpeace. Tohtoročné požiare na Sibíri sú také masívne, že môžu ovplyvniť zmenu klímy na Zemi a urýchliť proces globálneho otepľovania. Ruskí hasiči počas posledných 24 hodín uhasili lesné požiare na ploche takmer 27-tisíc hektárov. Súčasne sa pokúšajú uhasiť desiatky ďalších požiarov na ploche 85 396 hektárov, najmä na Sibíri a na Čukotke. Na ťažko dostupných a vzdialených miestach na Sibíri súčasne horia lesy na ploche 1,2 milióna hektárov. To je plocha omnoho väčšia než Stredoslovenský kraj. Tieto požiare však nikto nehasí, pretože náklady by podľa úradov boli vyššie než predpokladané škody. Za príčinu alarmujúcej kalamity médiá považujú okrem nedostatku peňazí všeobecnú pasivitu miestnych úradov. Ruské ministerstvo pre prírodné zdroje správanie sa oblastných guvernérov kritizuje a usiluje sa o to, aby sa im v tomto ohľade obmedzili právomoci. Na hasení požiaru sa podieľa vyše desaťtisíc ľudí, asi tri tisícky kusov pozemnej techniky a 86 lietadiel a vrtuľníkov ministerstva obrany. Podľa regionálnych médií pomáha i pravoslávna cirkev – popi lietajú vo vrtuľníkoch nad tajgou a kropia porasty svätenou vodou, aby ich tak uchránili od požiarov zoslaných zjavne Satanom. Zdroj: SITA Na prelome júla a augusta sibírska tajga postupne horela na ploche troch miliónov hektárov, čo zhruba zodpovedá rozlohe 48 percent Slovenska. Od začiatku júna až do konca júla sa preto uvoľnilo do ovzdušia vyše sto megaton oxidu uhličitého. To je toľko, koľko vyprodukuje obyvateľstvo Belgicka za jeden rok. Dym z požiarov dusí i vzdialené mestá za hranicami Ruska, ekológovia sa obávajú aj rýchlejšieho topenia sa arktického ľadu. Popolček, ktorý ho zakrýva, horšie odráža slnečné svetlo, preto pomáha absorbovať viac tepla a vedie k rýchlejšiemu otepľovaniu. Arktída je už zasiahnutá globálnym otepľovaním viac než všetky ostatné oblasti planéty. V lete bolo v Grónsku zaznamenané rekordné roztápanie sa ľadovcov – vedci ho očakávali až okolo roku 2070. Podľa ekológov oheň tohto roku zničil lesy na 14,9 milióna hektárov a hrozí, že padne sedem rokov starý rekord, keď v Rusku zhorelo 18,1 milióna hektárov lesa, čo je plocha presahujúca dvojnásobok rozlohy Slovenska. Dym zavalil veľké mestá v okolí. Napríklad mesto Krasnojarsk s jedným miliónom obyvateľov je úplne zahalené dymovou hmlou. Ľudia sa sťažujú najmä na dýchacie ťažkosti a všadeprítomný hmyz, ktorý sa u ľudí schováva pred ohňom. Na vine je i necitlivá či nelegálna ťažba dreva. Lesy sa drancujú a ich obnove sa nevenuje prakticky žiadna pozornosť. Prokurátor Krasnojarského kraja oznámil začatie vyšetrovania 15 trestných prípadov nezákonnej ťažby. Minister pre prírodné zdroje Dmitrij Kobylkin povedal, že dúfa, že sa na obnove lesov bude podieľať Čína, ktorá má o ťažbu sibírskeho dreva eminentný záujem a už je v tomto smere výrazne aktívna. Požiare v Rusku dosiahli také rozmery, že dym z nich vidieť z vesmíru. Ukázala to snímka observatória amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).