VIDEO Tragický požiar v hoteli v Odese má deväť obetí: Majiteľa zadržali, vážne podozrenia

Majiteľ hotela Tokio Star predtým vo videu povedal, že prevezme zodpovednosť za tragédiu. Podnikateľ podľa úradov v júli neumožnil, aby systém protipožiarnej ochrany v budove hotela, niekdajšom depe električiek, prešiel pravidelnou kontrolou.

Požiar vypukol zo zatiaľ neznámych príčin v sobotu v skorých ranných hodinách a utrpelo pri ňom zranenia ďalších desať osôb. Hasičom sa ho poradilo uhasiť za asi tri hodiny. Časti hotela, z ktorého uniklo do bezpečia viac než 100 hostí, úplne vyhoreli, ukazujú zverejnené zábery. Polícia začala vyšetrovanie pre možný trestný čin porušenia protipožiarnych predpisov.

A hotel fire in Odessa, Ukraine has been brought under control after firefighters battled the blaze for over 3 hours in which at least 8 people tragically lost their lives. pic.twitter.com/ldr44hvPZH