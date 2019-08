K Trumpovi dorazil list od Kima: Plánujú ďalšie stretnutie?

Americký prezident povedal, že list od Kima dostal ešte vo štvrtok, pričom dodal, že obaja lídri by sa mohli znova stretnúť. Trump však pred novinármi nespresnil, kedy by sa stretnutie mohlo konať. Uviedol, že Kim v liste vyjadril svoju nespokojnosť so spoločnými manévrami americkej a juhokórejskej armády, ktoré sa konali na začiatku týždňa.

"A viete čo, ja som ich (manévre) tiež nikdy nemal rád," vyhlásil v tejto súvislosti šéf Bieleho domu. Kimov list prezidentovi Spojených štátov prišiel v čase, keď Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) pokračuje v testoch balistických rakiet. Posledný takýto test dvoch rakiet sa odohral v utorok a severokórejský rezort diplomacie ho označil za priamu reakciu na vtedy prebiehajúce spoločné manévre USA a Južnej Kórey.

Trump v piatok taktiež uviedol, že hoci Washington bude aj naďalej rokovať s Pekingom o otázkach vzájomného obchodu, dohodu nateraz uzatvárať nebudú. Dodal, že ešte zváži, či budú rokovania pokračovať už od septembra. Ako pripomína Reuters, obe mocnosti uviazli v stupňujúcej sa obchodnej vojne, ktorá otriasa globálnym trhom a vyvoláva obavy z pomalého tempa rastu globálnej ekonomiky.