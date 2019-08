VIDEO: Rana ako z dela! Munícia v ruskom vojenskom sklade, ktorý v pondelok explodoval, stále vybuchuje

Úrady v pondelok vyhlásili mimoriadny stav v regióne a nariadili evakuáciu obyvateľov niekoľkých okresov v Achinsku, ako aj miest a obcí do 20 km od skladu. Regionálny guvernér Alexander Uss uviedol, že na príkaz vlády bolo evakuovaných 6-tisíc ľudí. Tlačová agentúra TASS predtým citovala miestne úrady, podľa ktorých muselo svoje domovy opustiť 11-tisíc Rusov. Do 30 km od miesta explózie bola pozastavená letecká doprava. Videá uverejnené miestnymi obyvateľmi ukázali silné výbuchy, ktoré vysielali oblaky čierneho dymu vysoko do neba.

​

Americký týždenník Life teraz zverejnil videozáznam z procesu čistenia územia v blízkosti vojenských skladov pri Achinsku. Zábery z videa ukazujú, ako vojaci hľadajú nevybuchnuté náboje, v istej chvíli neďaleko nich exploduje časť munície. Ako vyhlásila armáda, munícia mohla byť v tlejúcom ohni, ktorý zapríčinil jej detonáciu.

Life neskôr informoval, že v oblasti Achinska bol zrušený núdzový režim a obyvatelia sa začali vracať do svojich domovov. Predbežnou príčinou nehody bol údajne ľudský faktor.