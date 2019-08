Turecko s výzvou smerom k USA: Chce, aby prestali podporovať sýrskych Kurdov

"Spojené štáty by mali dať pozitívnu odpoveď na našu žiadosť o ukončenie spolupráce s kurdskými milíciami YPG v Sýrii," povedal turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu. Predstavitelia Turecka a USA v pondelok rokujú v Ankare o vytvorení "bezpečnostnej zóny" v severnej časti Sýrie, ktorá by mala udržať tamojšie kurdské milície - Ľudové obranné jednotky (YPG) - ďalej od tureckých hraníc. Prípadná dohoda by mohla zabrániť ďalšej hroziacej tureckej invázii do severnej Sýrie.

Washington podporuje tieto jednotky sýrskych Kurdov, ktoré predstavujú hlavnú silu v bojoch proti extrémistickej organizácii Islamský štát v Sýrii. Ankara však YPG považuje za odnož Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorá je v Turecku zakázaná. PKK od roku 1984 vedie povstanie na tureckom území.

Turecko zatiaľ nie je spokojné s podrobnosťami amerických plánov o zriadení "bezpečnostnej zóny" v Sýrii. Opakuje preto svoju hrozbu začatia ofenzívy proti YPG v prípade, že rozhovory s USA neprinesú "uspokojivý" výsledok.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v nedeľu povedal, že trpezlivosť Turecka má svoje hranice. Turecké médiá v posledných týždňoch pravidelne prinášajú zábery vojenských konvojov vezúcich vybavenie a vojakov, ktoré smerujú k hraniciam so Sýriou. Turecko podniklo inváziu do Sýrie v rokoch 2016 a 2018 - do oblastí západne od Eufratu - a vytlačilo militantov z teroristickej organizácie Islamský štát (IS) aj sýrskych kurdských bojovníkov z pohraničnej oblasti.