V Chorvátsku sprísňujú pokuty: Za volantom si dávajte pozor, takéto mastné sumy môžete dostať

Ako ďalej informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová, za porušenie pravidiel môžu aj slovenskí vodiči prísť o auto, alebo sa dostať do väzenia. V Chorvátsku každoročne dovolenkujú tisíce Slovákov, pričom väčšina využíva na dopravu práve auto.

Zmeny v zákone sa podľa polície týkajú sprísnenia sankcií za prekročenie rýchlosti v obci o viac ako 50 kilometrov za hodinu, šoférovania v protismere, v nedovolenom smere jazdy na diaľnici, rýchlostnej ceste alebo ceste pre motorové vozidlá, ale aj za jazdu na červenú. Pokuty sa sprísňujú aj v prípade, že sa vodič odmietne podrobiť skúške na prítomnosť alkoholu či drog v organizme, pri šoférovaní pod vplyvom alkoholu nad 1,5 promile alebo pod vplyvom drog.

Vyššie tresty v Chorvátsku budú aj za šoférovanie bez vodičského oprávnenia, šoférovania v čase zadržania vodičského preukazu z dôvodu stanoveného počtu negatívnych priestupkových bodov, alebo šoférovanie v čase, keď je vodičovi zadržané vodičské oprávnenie, zakázaná ďalšia jazda, alebo v období dočasného zadržania vodičského oprávnenia.

„Za uvedené priestupky môže byť uložená pokuta od 10 000 do 20 000 HRK (chorvátskych kún) alebo 60 dní výkonu trestu odňatia slobody. Za druhý takýto priestupok môže byť uložený zákaz činnosti vedenia motorového vozidla na najmenej šesť mesiacov a najmenej 12 mesiacov zákazu vedenia pri spáchaní tretieho takéhoto priestupku,“ povedala Baloghová.

Chorvátska polícia môže vodičovi aj zadržať vozidlo, pokiaľ je právoplatne odsúdený za dva vyššie uvedené priestupky v období troch rokov od právoplatnosti nového zákona. „Dočasné zadržanie vozidla môže trvať do rozhodnutia súdu, čo je podľa zákona najviac 15 dní,“ vysvetlila Baloghová.

Sankcie sa zároveň zvyšujú aj pri iných priestupkoch. Pri neuposlúchnutí výzvy policajta hrozí pokuta od 3 000 do 7000 HRK a zadržanie vodičského oprávnenia najmenej na šesť mesiacov. Pri druhom takomto priestupku je dĺžka zadržania najmenej 12 mesiacov. Za prekročenie rýchlosti v obci od 30 do 50 kilometrov za hodinu sa ukladá pokuta od 3000 do 7000 HRK a zadržanie vodičského oprávnenia na tri mesiace. Pri druhom takomto priestupku je doba zadržania šesť mesiacov.

Prekročenie rýchlosti mimo obce nad 50 kilometrov za hodinu vyjde vodiča na čiastku od 5 000 do 15 000 HRK. Sústavná jazda v ľavom jazdnom pruhu na diaľnici je pokutovaná sumou 1 000 HRK a rovnakou čiastkou aj jazda bez použitia bezpečnostného pásu. Nezastavenie pred prechodom pre chodcov je pokutované sumou od 3000 do 7000 HRK a opustenie miesta dopravnej nehody, pri ktorej boli zranené osoby, alebo usmrtené osoby sa trestá čiastkou od 10 000 do 20 000 HRK alebo 60 dňami výkonu trestu odňatia slobody.

Za používanie mobilného telefónu počas jazdy hrozí vodičovi pokuta vo výške 1 000 HRK. „Chorvátska republika pristúpila k radikálnemu zvýšeniu sankcií za dopravné priestupky z dôvodu nepriaznivého stavu na úseku bezpečnosti na cestách niekoľko rokov za sebou,“ dodala Baloghová.