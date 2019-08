India odmietla ponuku Donalda Trumpa: USA sa do konfliktu s Pakistanom miešať nebude

Dvojica sa stretla v piatok v Bangkoku. India už dlhšie odmieta vstup tretej strany do riešenia konfliktu, pričom Pakistan vyhľadáva medzinárodnú pomoc. Trump minulý mesiac povedal, že sa ho indický premiér Naréndra Módí nedávno spýtal, či by chcel byť sprostredkovateľom v otázke Kašmíru. Vláda však toto tvrdenie odmietla. Šéf Bieleho domu vo štvrtok pred novinármi opäť vyhlásil, že s Módího ponukou súhlasí, no konečné rozhodnutie je aj tak na premiéroch oboch štátov.Kašmír je rozdelený medzi Indiu a Pakistan, oba štáty si však robia nároky na celý himalájsky región.