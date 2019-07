FOTO Tisícky ľudí sa hrnú k tomuto krásnemu jazeru: Nikdy sa v ňom nekúpte! Toto je dôvod

Tyrkysovo sfarbené jazero na Sibíri vyzerá presne tak, ako tie niekde v exotike na Maledivách. Ľudia sa k nemu hrnú za zábermi, ktorými potom zásobujú sociálne siete. V skutočnosti ale nejde o žiadny turistický raj. Neďaleká elektráreň už vydala varovné vyhlásenie, v ktorom ozrejmila a vysvetlila pôvod zafarbenia jazera, ktorého odtieň pripomína vzácny diamant.

Zdroj: Instagram/maldives_nsk

Zdroj: Instagram/maldives_nsk

"Voda je veľmi zásaditá. Sú v nej rozpustené vápenaté soli a iné oxidy kovov, ktoré do jazera odvádza potrubie z elektrárne. Kontakt s vodou môže spôsobiť alergickú reakciu!" uviedlo vedenie spoločnosti, čím prakticky potvrdilo, že jazero je toxické. Zároveň je nebezpečné aj jeho dno, pretože ho tvorí odpadový popol, v ktorom môžu návštevníci ľahko uviaznuť bez možnosti dostať sa von.

Zdroj: Instagram/maldives_nsk

Podľa reakcií užívateľov sociálnych sietí ale možno usúdiť, že mnohí si dostatočne neuvedomujú nebezpečenstvo, ktoré im hrozí v dôsledku pobytu pri pri jazere, či už člnkovaním alebo plávaním. "Je to možno nebezpečné, ale nie to Černobyľ," napísal jeden z nich. "Ja som si tam omočil chodidlá a na druhý deň ma svrbeli a pálili. Po dvoch dňoch to prešlo. Čo by ste ale neurobili pre pekné fotky," vyjadril sa ďalší.