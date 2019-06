Strašná tragédia! Maturant užil v klube tri extázy, do sanitky ešte nastúpil po vlastných

Úspešne zmaturoval a tešil sa, ako to s priateľmi oslávi. Vojto vyrazil v piatok večer do pražského klubu Storm a dobre sa bavil. Potom mu však prišlo zle. „Vojta v klube našiel Marek B., vytiahol ho z klubu na vzduch a odovzdal našej ochranke,“ uviedli predstavitelia klubu na svojej facebookovej stránke. „Ihneď sme volali záchranku a Vojta strážili, dopĺňali mu tekutiny a postupne mu ochladzovali organizmus, aby sme ho čo najskôr stabilizovali.“ S priateľkou Zdroj: Facebook Záchranári boli za okamih na mieste. „Vyrazili do klubu Storm pre podozrenie na intoxikáciu, to sa na mieste potvrdilo. Intoxikovaného 20-ročného muža sme s arytmiou previezli na metabolickú jednotku do vinohradskej nemocnice,“ uviedla hovorkyňa pražských záchranárov Jana Poštová. „Záchranka prišla rýchlo a s malou pomocou do nej Vojto nastúpil sám. Samozrejme bol „prekopnutý“. Údajne zhltol tri extázy. Komunikoval však s nami ešte v sanitke. Blahoželali sme mu k maturite a snažili sa mu vysvetliť, aby na seba nabudúce dával väčší pozor a že tri sú vážne priveľa,“ stojí v oznámení klubu zo soboty 15. júna.

Vtedy ešte existovala nádej, že sa z toho Vojto dostane, potom sa však naplnili tie najčernejšie obavy. „Je koniec, Vojtík svoj boj prehral, už nežije,“ napísala na instagram jeho zdrvená sestra v stredu. Vojto bol podľa nej nadaným futbalistom. Rozlúčka sa uskutoční na ihrisku TJ Spartak Strašnice v sobotu medzi 19. a 20. hodinou. Zdroj: FB Toho, kto Vojtovi drogu predal, čakajú veľké problémy. Prípad totiž na základe oznámenia rieši od začiatku týždňa polícia. „Kriminalisti v danej veci začali úkony trestného konania pre podozrenie zo spáchania trestného činu nedovolená výroba a iné zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami a s jedmi,“ uviedla hovorkyňa polície Andrea Zoulová. Páchateľovi hrozí až 18-ročné väzenie.