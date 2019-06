Vražedné bezvetrie: V centre českého mesta zažili prekvapenie, toto na ulici ešte nevideli

Červený balón vzlietol podľa denníka iDnes z náplavky pri Dlhom moste v Českých Budejoviciach, odkiaľ vzduchoplavci pravidelne štartujú na lety nad krajským mestom. Ak by šlo všetko podľa plánu, obletel by centrum, pasažieri by si prezreli námestie Přemysla Otakara II. a pristáli by na niektorej lúke v okolí mesta. Aj teraz sa podarilo časť Budejovíc obletieť, výlet sa však skončil predčasne.

„Bohužiaľ náhle prestal fúkať vietor, tak sme museli nájsť miesto na pristátie v centre. Tu na ulici U Troch levov je predsa len trochu väčší pľac, kde sa to dalo,“ uviedol Pavel Božoň zo spoločnosti, ktorá lety balónom organizuje. Pristátie bolo po celý čas kontrolované. Balón pristál pred bočným vchodom do Domu kultúry Metropol. Na mieste už boli pripravení kolegovia, ktorí pomohli s bezpečným pristátím. „Je to výnimočná udalosť, avšak raz za rok či dva roky sa to stane,“ doplnil Božoň.

Nikomu sa nič nestalo, pristátie sledovali desiatky ľudí. Troch pasažierov, ktoré Božoň viezol, situácia prekvapila, ale všetci sa zhodli, že ju berú ako veľký zážitok. Na záver nechýbal ani tradičný prípitok sektom. „Zážitok to bol krásny, škoda, že vo vzduchu bola na niektorých miestach trochu hmla,“ komentoval s úsmevom Jan Gasseldorfer. „Mali sme to nakoniec i s obecenstvom,“ dodala ďalšia členka posádky balóna Marta Faberová.

Za podobných okolností pred necelými piatimi rokmi pristáli hneď dva balóny v centre Hradca Králové. Náhle prestal fúkať vietor a blížila sa búrka, preto sa obaja piloti z konkurenčných firiem rozhodli pristáť medzi domami. Nikto z 15 pasažierov sa ani vtedy nezranil.