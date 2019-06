Iránsky prezident Rúhání naznačil možnosť vstúpiť do rokovaní s USA

Hasan Rúhání

Zdroj: SITA/Iranian Presidency Office via AP

TEHERÁN - Iránsky prezident Hasan Rúhání v sobotu naznačil, že Irán by mohol byť ochotný rokovať so Spojenými štátmi, ak by Washington dodržiaval medzinárodné pravidlá. Informovala o tom agentúra Reuters.