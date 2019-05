Ďalšie dodávky chorého poľského mäsa: Nič netušiaci Česi zjedli kurence so salmonelou

PRAHA – Z Poľska sa do Českej republiky od polovice apríla doviezlo dohromady 16 ton mäsa so zistenou salmonelou. Veterinári vyhlásili mimoriadne veterinárne opatrenia pre všetkých dvanásť odberateľov, medzi ktorých patrí i sklad reťazca Albert alebo distribútor Bidfood. Mäso však už pravdepodobne bolo skonzumované.

Podľa ČTK to uviedol hovorca českej Štátnej veterinárnej správy (SVS) Petr Vorlíček. Výsledky testov mäsa dostali veterinári až po dátume ich spotreby, z čoho je zjavné, že mäso už bolo skonzumované. Správa poskytla ČTK zoznam miest, kam mäso smerovalo.

Odberatelia teraz musia pred uvoľnením ďalších poľských zásielok na trh dať kuracie mäso preveriť na salmonelu. Prikazujú im to individuálne veterinárne opatrenia, ktoré, mimochodom, od februára platia aj na Slovensku. Veterinári pred dohodou s ministerstvom poľnohospodárstva o zavádzaní individuálnych mimoriadnych opatrení informovali prakticky každý týždeň o nálezoch poľského mäsa so salmonelou. Teraz zverejnili nálezy spätne za posledný mesiac. Zdroj: profimedia.sk

V 11 prípadoch šlo o kuracie mäso, v jednom o morčacie. Medzi príjemcami je okrem iného Michal Kurtin, ktorého firma už skôr prevzala poľské mäso zo šarže, v ktorej bola zistená salmonela. Podobne v apríli mierilo mäso so salmonelou do skladu Bidfoodu. Mäso zo salmonelovej šarže sa tohto roku tiež dostalo do skladu firmy Made Group, ktorá však veľkú väčšinu vrátila poľskému dodávateľovi skôr, než boli známe výsledky testov.

Hovorca veterinárnej správy zdôraznil, že nejde o plošné opatrenia, ako v prípade kontrol hovädzieho mäsa z Poľska tohto roku v zime, ale že sa zameriavajú na konkrétne subjekty, u ktorých je riziko výskytu salmonely vyššie.

„Ukazuje sa, že nami prijaté opatrenia sú namieste, SVS týmto subjektom následne nariadila povinnosť každú ďalšiu zásielku kuracieho mäsa z rovnakej krajiny dať laboratórne vyšetriť na zdravotnú bezchybnosť pred ďalším uvedením na trh. Znovu opakujem, že zásadná je pre nás ochrana spotrebiteľov a kontroly dovozu mäsa zo všetkých krajín budú naďalej intenzívne,“ povedal minister poľnohospodárstva Miroslav Toman.

Varenie salmonelu zabije

Salmonela spôsobuje akútne hnačkové ochorenie. Pri dostatočnej tepelnej úprave mäsa je však riziko nákazy minimálne. Salmonely sa podľa veterinárov zničia pri tepelnej úprave nad 70 stupňov Celzia po dobu desať minút, prípadne pri úprave pri vyššej teplote za kratší čas, alebo pri nižšej teplote za dlhší čas. Treba však dať pozor na riziko takzvanej krížovej kontaminácie potravín, keď človek napríklad použije rovnaký nôž, doštičku či riad na surové mäso a potom napríklad na zeleninu.

Zdroj: Getty Images

V Česku, rovnako ako na Slovensku, platili od konca februára do konca marca mimoriadne opatrenia pre nález salmonely v zhruba 700-kilogramovej zásielke hovädzieho z Poľska. Predchádzalo mu nedostatočné informovanie o dovoze mäsa z bitúnkov, ktoré v poľskom Mazovskom vojvodstve porážali choré kravy. Poľsko malo prijať opatrenia, ktorými by podobným incidentom predchádzalo. ČR od plošného opatrenia upustilo po tlaku Európskej komisie.