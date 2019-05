Znalci o Slovákovi, ktorého súdia v Prahe za terorizmus: Exot obdivujúci islam a gej túžiaci po manželke

Slovák, žijúci v Prahe, prijal islam pred štyrmi rokmi, chodil oblečený ako vojak a zdravil sa zdvihnutým pravým ukazovákom, čo je symbol oddanosti bojovníkov extrémistickej organizácie Islamský štát. Dominik Kobulnický na sociálnej sieti zdieľal znepokojujúce odkazy vrátane fotografie, na ktorej bol nápis "Táto krajina bude naša! A nebude môcť byť pre všetkých!"

Českí kriminalisti pri domovej prehliadke v jeho byte na piatom poschodí dvanásťposchodového paneláku našli chemikálie a návody na výrobu bomby, ako si ju pripevniť na telo či na automobil. Mladíkovo vysvetlenie, že mal doma iba materiál na výrobu zábavnej pyrotechniky na oslavu Nového roka, pokladajú policajti na nedôveryhodné, pretože moslimovia Nový rok neoslavujú. Okolo roku 2015 chcel navyše zostrojiť bombu a odpáliť ju na autobusovej stanici v Prešove. Napokon skutok nespáchal, pretože sa vraj v tom čase zoznámil s naozajstným islamom a uvedomil si, že takéto útoky náboženstvo odsudzuje.

Zdroj: Facebook/Abdul Rahman

Za svojho šejcha, teda vzor v praktizovaní moslimskej viery, označil mladík bývalého pražského imáma, ktorého polícia už skôr obvinila z podpory terorizmu. Bývalý imám bol na úteku a stíhajú ho za pomoc svojmu bratovi a švagrinej, ktorí sa podľa polície zúčastnili v Sýrii na bojoch v sesterskej teroristickej organizácii al-Káidy. Moslimská komunita na radikalizáciu Slováka neupozornila.

Radikál a exot vo vojenskom odeve

Podľa portálu idnes.cz priviedli Slováka v pondelok do pojednávacej miestnosti v putách štyria členovia väzenskej služby. Odborníci sa zhodli, že netrpí žiadnou duševnou chorobou, má však poruchu osobnosti. Je priemerne inteligentný, uzavretý, má jednoduchšiu osobnosť s rysmi zvýšenej agresivity. Udržiaval minimálne sociálne kontakty.

"Je radikálne orientovaný na islam a toto náboženstvo pre seba považuje za veľmi významné. Má slabosť pre niektoré radikálne islamské aktivity. V jeho počítači sa našli videá Islamského štátu. On to nepopiera, islam mu veľmi vyhovuje. Je presvedčený veriaci," uviedol počas výsluchu docent Jaroslav Zvěřina.

"Jeho štruktúra osobnosti v spojení s hodnotovým systémom, ktorý prijal za svoj, nevylučuje možnosť veľmi rizikového protispoločenského správania," povedal profesor Petr Weiss. "Imponuje mu štýl náboženských bojovníkov. Sám sa tak vnímal. Obliekal sa ako oni. Nakoniec sa niekde v lese tiež filmoval, manipuloval tam s plynovou pištoľou. Zo spisu vyplýva, že ani v mešitách to neprijímali pozitívne. V tých (vojenských) oblekoch vyzeral ako exot, nejaký duchovný mu to dokonca vyhováral," doplnil Zvěřina.

Homosexuál, ktorý si hľadá manželku

Na súde sa riešila aj sexuálna orientácia obžalovaného mladíka. Podľa znalcov je homosexuál, on však sám seba označuje za bisexuála. "Väčšina homosexuálov vám povie, že je bisexuálna, pretože to lepšie znie, je to prijateľnejšie. On homosexuálne zameranie veľmi razantne odmieta. Tá viera, že to je niečo zlé, ho v tomto postoji mohla len posilňovať," vysvetlil sexuológ Zvěřina.

V spise sa uvádza, že si Dominik napriek svojej orientácii hľadal manželku. "Môže sa správať celý život heterosexuálne a nemať s tým nejaké dramatické problémy. Popisoval, že chce žiť ako ostatní, ako väčšina. Založiť rodinu a mať spokojné manželstvo. Čo bolo zaujímavé - hovoril nám, že v živote doteraz nebol nikdy zamilovaný. Ani do muža, ani do ženy," dodal Zvěřina.

Dominik sa k záverom znalcov nechcel vyjadrovať. Prípravu teroristického útoku popiera. "Nie som vrah ani samovrah, a to obvinenie ma hlboko uráža," uviedol Kobulnický na súde ešte v januári. "Chcem, aby zvíťazilo právo a spravodlivosť, nechcem sa ľutovať. To, čo je mi kladené za vinu, však jednoznačne odmietam." Slovákovi hrozí až 15 rokov za mrežami.