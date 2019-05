Aktivisti zúria: VIDEO Vo výhernom automate sú uväznené živé šteniatka, strašný pohľad!

Video, ktoré pobúrilo aktivistov bojujúcich za práva zvierat, bolo pravdepodobne natočené v Číne. Zachytáva výherný automat so žeriavom. Podľa ľudí sú v ňom okrem plyšových psov aj živí.

V Číne je totiž bežné, že v takýchto automatoch sa predávajú živé korytnačky, homáre či kraby. Podaktorí si však myslia, že psíky sú robotické. Na tamojšie úrady sa aj tak obrátila organizácia PETA, ktorá sa zaoberá ochranou zvierat a zaobchádzaním s nimi. Ako tvrdí jej šéfka Elisa Allenová, šteniatkam v automate hrozia opakované pády a smrť. „Prosím, vezmite si ma domov,“ píše sa na automate, v ktorom sú psíky v plastových kýblikoch.

Video, na ktoré ako prvý upozornil známy biológ Daniel Schneider, dokonca zachytáva, ako si jeden muž pomocou chápadla jedného bieleho chlpáča vytiahol.

Some of those puppies in that game in #Japan are real. WTF. RT. #BeKindToAnimals pic.twitter.com/7Bl8f2zRuU