Okatého anjelika (†3 m.) držalo v náručí viacero ľudí: Matka tuší, čo môže za náhlu smrť v postieľke

TORQUAY - Baktérie, vírusy a všetky neviditeľné potvorky, ktoré žijú na našich prstoch, môžu preniesť smrteľnú infekciu na nevinné bábätko. Myslí si to mama trojmesačného dievčatka, ktoré zomrelo pár hodín po tom, čo ho držalo v náručí niekoľko ľudí. Jeden z nich si podľa nej po použití toalety neumyl ruky, čo stálo jej anjelika život.

Fleur mala len 13 týždňov, keď zomrela na infekciu baktériou streptokok skupiny B. Jej mama Emily sa domnieva, že za to môže osoba, ktorá si po použití toalety neumyla ruky.

Deň pred tragédiou rodičia Emily a Ashley Edwardsovci usporiadali rodinné stretnutie. V onen deň ich trojmesačnú dcérku držalo v náručí viacero ľudí. „Niektorí ju aj pobozkali. Niekto z ich si možno po použití záchoda neumyl ruky,“ myslí si Emily.

Jej dcérka totiž zomrela po tom, ako ju uložila do postieľky. Keď ju šiel skontrolovať otec, naskytol sa mu ten najhorší pohľad v živote. „Bol to jej otec, ktorý ju objavil. Zobrala som svoje dievčatko a skúsila som ho resuscitovať, no už bolo neskoro,“ spomína ubolená matka, ktorej zostalo len pár fotiek. Jedna z nich vznikla ešte večer pred Fleurinou smrťou. Rodičia hovoria, že jej očká ešte žiarili šťastím.

Na záver vyzvala všetkých rodičov, aby si na svoje deti dávali väčší pozor. „Taký, aby nikto z nich nemusel prechádzať takýmto zármutkom, aký teraz znášame my,“ dodala.