FOTO Cyklón Kenneth zasiahol Mozambik obrovskou silou: Evakuácia, hlásia mŕtvych

Cyklón sprevádzal vietor s rýchlosťou 220 kilometrov za hodinu, čo je ekvivalentné hurikánu štvrtej kategórie. Úrady z najviac ohrozených oblastí evakuovali 30-tisíc obyvateľov. Celkovo by však podľa nich mohlo byť ohrozených až 680-tisíc ľudí. Letiská aj školy ostali preventívne zatvorené.

#CycloneKennethUpdates :

Massive destruction experienced in Comoros courtesy of Cyclone Kenneth. Now #CycloneKenneth enters Mozambique pic.twitter.com/ByKheaVJM6