Prečo filipínsky prezident hrozí Kanade vojnou: V prepašovaných kontajneroch sú pos..né plienky!

MANILA – Filipínsky prezident Rodrigo Duterte pohrozil, že „vyhlási vojnu“ Kanade, ak krajina neodstráni odpadky, ktoré boli odoslané do Manily pred vyše piatimi rokmi. Ak sa nezákonne prepravovaný odpad nevráti späť v priebehu budúceho týždňa, Duterte svoju hrozbu uskutoční. Dlhoročný spor o odpad vyvážaný do juhovýchodnej Ázie tak dospel k vrcholu.

Vyše sto kontajnerov prepravila do Manily kanadská spoločnosť a nesprávne ich označila ako plasty na recykláciu. Colní inšpektori zistili, že zariadenie skutočne obsahuje odpadky vrátane znečistených plienok pre dospelých a kuchynského odpadu, ako uviedla Filipínska spravodajská stránka Rappler. Mal byť recyklovaný, no stal sa jablkom sváru medzi dvomi vládami. V roku 2016 súd na Filipínach nariadil vrátiť zásielku do Kanady na náklady dovozcu. V dnešnom vyhlásení kanadské veľvyslanectvo v Manile uviedlo, že úradníci oboch krajín pracujú na otázkach týkajúcich sa odstraňovania odpadu a včasnom riešení, aby zabezpečili spracovanie materiálu spôsobom zodpovedným voči životnému prostrediu. Prezident chce vojnu! Zdroj: SITA/AP Photo/Bullit Marquez Filipíny už v roku 2013 a 2014 vyzvali Kanadu, aby si odviezla späť množstvo kontajnerov, ktoré údajne obsahujú toxický odpad. Ottawa však odpovedala, že nemá právomoc donútiť súkromného prepravcu, aby transportoval kontajnery späť do Kanady.

Duterte v pondelok vyhlásil, že ho netrápi, či jeho postoj k tejto otázke urobí z oboch krajín nepriateľov. Povedal: „Chcem pripravenú loď. Na budúci týždeň upozorním Kanadu, že bude lepšie, ak si tú loď odtiahne. Alebo sa poplavím do Kanady a vyložím im ten odpad tam. Bojujme s Kanadou. Vyhlásim im vojnu. Oznámim Kanade, že jej odpadky sú už na ceste. Pripravte veľkú oslavu. Zjedzte si ich, ak chcete. Vaše odpadky sa vracajú domov,“ dodal prezident, ktorý vo verejných prejavoch o oponentoch často používa farbistý jazyk a nadsadenie. Justin Trudeau Zdroj: SITA/AP/Adrian Wyld, The Canadian Press Kanadský premiér Justin Trudeau bol jedným z najhlasnejších kritikov filipínskej domácej drogovej vojny vedenej Dutertem, ktorého zvolili v roku 2016.

Filipínska polícia uviedla, že zabila takmer 5-tisíc údajných užívateľov drog a dílerov, ktorí kládli odpor pri zatýkaní, zatiaľ čo tamojšie skupiny bojujúce za ľudské práva uvádzajú, že skutočné číslo je aspoň trojnásobné a týkajú sa ho aj zločiny proti ľudskosti. Minulý rok nahnevaný Duterte zrušil zmluvu s filipínskou armádou na 235 miliónov dolárov na kúpu 16 vojenských helikoptér od výrobcu v Kanade po tom, čo vláda Trudeaua skúmala túto zmluvu pre podozrenie z porušovania ľudských práv. Na záver samitu ázijských and západných krajín v Manile Duterte vyvolal hádku s kanadským premiérom Justinom Trudeauom, ktorý ho bombardoval otázkami o drogovej vojne.