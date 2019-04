Teroristi zo Srí Lanky zverejnili VIDEO, z ktorého mrazí: Tesne pred útokom zložili sľub vernosti

„Tí, ktorí uskutočnili útok na členov koalície vedenej Spojenými štátmi americkými a kresťanov na Srí Lanke, sú bojovníci za islamský štát,“ uviedla vo svojom vyhlásení popagandistická agentúra Amaq. Podľa džihádistov traja bojovníci, Abu Obeidah, Abu Baraa a Abu Moukhtar boli údajne za útokmi na hotely Shangri-La, Cinnamon Grand a Kingsbury. Ďalší traja, Abu Hamza, Abu Khalil a Abu Mohammad zaútočili na kostoly v mestách Kolombo, Negombo a Batticaloa. Siedmy bojovník Abu Abdallah zabil troch policajtov pri útoku na predmestí Kolomba. Džihádisti minulý mesiac prišli o posledné územie v Sýrii, ale stále majú celosvetovú sieť svojich bojovníkov. Líder Daeš sa podľa odborníkov môže skrývať v rozľahlej sýrskej púšti.

Polícia varovala, ale neúčinne

Srílanskí predstavitelia sa domnievajú, že koordinované výbuchy mohli byť uskutočnené ako odvetné opatrenia za útok na moslimov v austrálskom Christchurchi. Srílanské útoky patria medzi najhoršie od 11. septembra. Málo známa islamská extrémistická skupina National Thowheeth Jama'ath (NTJ), ktorá je za nimi, mohla mať medzinárodnú pomoc.

Jeden zo samovražedných útočníkov stojacich za veľkonočným bombovým teroristickým útokom na Srí Lanke študoval v Británii. Oznámil to námestník srílanského ministra obrany Ruvan Vidževardene, ktorého cituje stanica BBC. "Sme presvedčení, že jeden zo samovražedných útočníkov študoval v Spojenom kráľovstve a neskôr si urobil nadstavbové štúdium v Austrálii. Potom sa vrátil na Srí Lanku a usadil sa tu," povedal Vidževardene s tým, že väčšina útočníkov mala dobré vzdelanie a pochádzala z rodín strednej a vyššej strednej triedy.

Policajný šéf Srí Lanky vydal 11. apríla varovanie, podľa ktorého „zahraničná spravodajská agentúra“ oznámila, že NTJ plánuje útoky na kostoly a miesta, kde sa zhromažďuje veľa ľudí. Vchádza do kostola. Zdroj: YouTube Varovanie vyvolalo otázky, či polícia Srí Lanky urobila dosť na to, aby odvrátila obavy zo samovražedných útokov. Na vedúceho NTJ Zahrana Hashmiho sa miestna moslimská komunita od roku 2017 sťažovala na úradoch. Bol údajne hrozbou pre umiernených moslimov na východe. Varovanie policajného šéfa o NTJ sa nedostalo k zodpovedným vo vláde a dnes prebieha samostatné vyšetrovanie, prečo sa neurobilo viac na zastavenie atentátnikov.

Dvaja bratia viedli rodinnú bunku