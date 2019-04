Hrôza! Šialený Slovák v Rakúsku brutálne napadol dôchodkyňu i jej dcéru, zranil troch policajtov

VIEDEŇ – Slovák Marcel K. (20) nám v Rakúsku urobil peknú hanbu. Začalo sa to „iba“ vlámaním sa cez pivnicu do domu, ale skončilo sa ako extrémne brutálne násilie na domácich a aj ďalších ľuďoch. Nepríčetný mladík lámal kosti a pokúsil sa aj znásilniť majiteľku bytu. Obvinený údajne nie je právne zodpovedný za svoje skutky.

V utorok ráno na okresnom súde v rakúskom St. Pölten ľudia len nedôverčivo krútili hlavami, keď prokurátorka opisovala scény, ktoré sa odohrali v lete minulého roka v byte v St. Pölten. Iba jeden z prítomných – obvinený – zostal úplne ľahostajný.

Slovák Marcel K. podľa prokurátorky vnikol 6. júla 2018 do pivnice v St. Pölten. Avšak to, čo sa začalo ako vlámanie, skončilo sa extrémne brutálnym útokom. Slovák hľadal korisť nielen v pivnici, ale dostal sa aj do bytu. Tam ho prekvapila majiteľka bytu (53) a jej matka (79), ktoré sa práve vrátili z nákupu. Skríkli naňho, čo tam robí.

Pančucháče do úst

“Potom”, povedala prokurátorka, "sa v mozgu obžalovaného muselo niečo prepnúť, lebo sa začal správať úplne nepríčetne.” Útočník mladšiu ženu zviazal rozrezanou kuchynskou zásterou, odvliekol ju do spálne a zvalil na posteľ, pričom ju budíkom udrel do hlavy a nožom ju bodol do stehna. Chcel ju znásilniť, spustil si nohavice a obeti mienil strčiť do úst zhúžvané pančucháče, aby ju umlčal. Žena sa však bránila zo všetkých síl, takže páchateľ si to rozmyslel. Matku majiteľky, ktorá chcela dcéru brániť, K. udrel päsťou tak silno, že dôchodkyňu zrazil na zem, pri páde si zlomila bedrový stavec a ostala nehybná. Potom sa K. rozhliadol po byte, pobral šperky, peňaženky, kľúče od auta a platobné karty a utiekol z miesta činu. Zdroj: Polizei Niederoesterreich Zranil troch policajtov

Obe ženy oslobodili až hasiči, ktorí sa do bytu dostali požiarnym rebríkom. Agresora tam už nebolo. Urobil však chybu: ukradnutou platobnou kartou ATM si chcel vo Viedni z bankomatu vybrať peniaze. Kamera v bankomate ho nasnímala. „Vďaka výbornej policajnej práci“, zdôraznila prokurátorka, “Slováka nakoniec zatkli v hoteli v Salzburgu.” Počas zatýkania však zranil troch policajtov, vo väzbe sa údajne pobil so spoluväzňami, jednému dokonca zlomil nos.

Nie je príčetný

Slovák na súde vypovedal: "Bol som hladný a v byte som hľadal niečo na jedenie." Potom pokračoval: "A napadlo mi, že tie dve ženy majú niečo spoločné so smrťou mojich rodičov" (obaja jeho rodičia ešte žijú). Podľa psychiatrického experta Wernera Broscha, ktorý mladého muža vyšetril, mladík trpí paranoidnou schizofréniou. Príčinou jeho nesmierne agresívneho správania bola “ťažká duševná porucha”. Prognóza ochorenia je pre mladého muža nepriaznivá napriek ordinovaným liekom. Na žiadosť prokurátorky bol preto muž odoslaný do ústavu pre psychicky narušených jedincov. Verdikt súdu je už právoplatný.