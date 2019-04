Demonštranti vyšli opäť do ulíc Alžíra: Žiadajú ďalšie zmeny vo vedení

ALŽÍR - Tisíce Alžírčanov vyšli aj v piatok do ulíc hlavného mesta Alžír. Napriek odstúpeniu dlhoročného prezidenta Abdala Azíza Butefliku pokračujú v protestoch a žiadajú rezignácie aj na ďalších dôležitých postoch politickej garnitúry.

Davy demonštrantov pochodovali v piatok po bulvároch Alžíra smerom k budove hlavnej pošty, ktorá sa stala akýmsi symbolom v rámci protestného hnutia, ktoré týždňami masových demonštrácií donútilo Butefliku odísť z úradu. V metropole panovali prísnejšie bezpečnostné opatrenia než obvykle, pričom na cestách boli zátarasy brániace autobusom plným demonštrantov vo vstupe do mesta.

Alžírčania protestujú v poradí už siedmy piatok po sebe proti politickému vedeniu krajiny, ktoré vnímajú ako skorumpované a represívne. Aktuálny protest je však prvým odvtedy, ako Bouteflika v utorok oznámil svoju rezignáciu, informovala agentúra AP.

Demonštranti, ktorí už skôr avizovali, že v protestoch budú pokračovať aj po prezidentovom odchode, požadujú odstúpenie premiéra Núraddína Badawího, predsedu hornej komory parlamentu Abdalkádira Binsaláha i predsedu ústavného súdu. "Ľud chce, aby všetci z nich odišli!" kričali na piatkovej demonštrácii.

Buteflika oznámil svoju rezignáciu v utorok po tom, ako ho ministerstvo obrany vyzvalo, aby "okamžite" odstúpil. Prezidentom Alžírska bol 20 rokov, v roku 2013 utrpel mozgovú porážku a na verejnosti sa odvtedy objavoval iba zriedka. Jeho súčasné štvrté funkčné obdobie sa malo skončiť 28. apríla.

Do prezidentských volieb by mal byť dočasným lídrom 77-ročný Buteflikov spojenec - práve predseda hornej komory parlamentu Binsaláh. To však môže ešte viac nahnevať protestujúcich, ktorí považujú súčasné politické elity za tajnostkárske a skorumpované, informovala v skorších správach agentúra AP.