Po žene na FOTO pátra polícia: Muža zbalila na zoznamke, takmer prišiel o celý svoj majetok

Česká polícia pátra po žene, ktorá od muža vylákala peniaze.

Zdroj: Polícia ČR

PRAHA - Ak ste už ružové okuliare mali, dobre viete, že zamilovaný človek je schopný pre svoju polovičku spraviť čokoľvek. Aj keby ho to malo stáť majetok. O to horšie, keď sa zamiluje dôverčivý dôchodca do prefíkanej podvodníčky.