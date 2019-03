Pražská polícia zatkla dvoch údajných teroristov: Tí tvorili spoločnú bunku s Iračanom

„Práve včera (v stredu) boli v Prahe, v Česku, zadržaní ďalší dvaja údajní teroristi, s ktorými tento Iračan tvoril spoločnú bunku,“ vyhlásil rakúsky minister vnútra Herbert Kickl na pôde rakúskeho parlamentu. Podľa jeho slov malo ísť o muža a ženu. Informáciu potvrdil aj policajný prezident ČR Ján Švejdar. „Áno, malo sa to stať v stredu a mali by byť dvaja,“ povedal Švejdar, ktorého citoval server novinky.cz.

Obaja cudzinci skončili v policajnej cele. „Môžeme potvrdiť, že policajti z cudzineckej polície včera (v stredu) na letisku Václava Havla v Prahe na základe Európskeho zatýkacieho rozkazu vydaného Viedenským krajským úradom pre ochranu ústavy a boja proti terorizmu, zadržali krátko po prílete do Českej republiky dvoch cudzincov,“ uviedli policajti na svojom twitterovom účte.

Pražské mestské štátne zastupiteľstvo podalo Mestskému súdu v Prahe návrh na vzatie ženy a muža do predbežnej väzby, uviedla hovorkyňa súdu Markéta Puci, ktorá dodala, že rozhodnúť sa musí do konca piatka.

Zdroj: Polícia ČR

V októbri narazil vysokorýchlostný vlak na trati Norimberg-Mníchov na oceľový kábel natiahnutý cez koľaje medzi elektrickými stĺpmi. Incident si nevyžiadal nijaké zranenie. Neďaleko od miesta našli odkaz v arabčine, ktorý vyšetrovatelia označili za "výhražný". Počas Vianoc zas polícia objavila poškodené trakčné vedenie v Berlíne a takisto odkaz v arabčine a zástavu Islamského štátu.

Austrian police have arrested an Iraqi man suspected of carrying out two attempted attacks on high-speed trains in Germany. The Islamic State supporter attacked the high-speed rail line between Nuremberg and Munich in October and in Berlin in December. https://t.co/A0jem1nsXA