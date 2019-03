Náhla smrť bábätka (†5 m.) na letisku: FOTO Rodičia sú zdrvení, stačilo len pár sekúnd

Päťmesačný chlapček Ernie Allen-Bryan náhle zomrel na španielskom letisku. Podľa jeho rodičov Sam a Leeho prestal dýchať, keď sa pripravovali na odlet do Británie. Rodina sa totiž vracala domov z dovolenky v Španielsku.

Na snímke je zosnulý Ernie Allen-Bryan. Zdroj: FB/Lee Sam Allen Bryan

„Ernie bol taký šťastný chlapec, vždy sa usmieval,“ spomína strýko Nick, Samin brat, na svojho synovca. „Nedokážeme to pochopiť, za týchto okolností sme bezmocní,“ dodal. Na dovolenke bol aj Ernieho dedko John.

Na snímke je nebohý Ernie Allen-Bryan. Zdroj: FB/Lee Sam Allen Bryan

Bábätko nedokázali zachrániť ani lekári, ktorí na to vynaložili všetko úsilie. Jeho zlomení rodičia riešili náročný proces s poslednou rozlúčkou, ktorá sa konala v ​​pondelok 25. marca v anglickom meste Aldridge.

Na snímke sú rodičia zosnulého Ernieho, matka Sam a otec Lee. Zdroj: FB/Lee Sam Allen Bryan

„Bolo to veľmi náročné, pretože sa to stalo v zahraničí. No vďaka skvelým ľuďom sa to poradilo vybaviť v priebehu niekoľkých dní,“ povedal pre britský denník Nick s tým, že jeho otec našiel dobrých ľudí, ktorí im boli ochotní pomôcť. „Bolo to jediné dieťatko Sam a Leeho, takže ma prvýkrát urobili strýkom a môj otec bol dedko,“ doložil.