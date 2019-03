Tisíce policajtov a drony monitorujúce situáciu: Žlté vesty opäť pochodujú Francúzskom

Stovky protestujúcich sa zišli o 12.00 h SEČ na námestí Place Denfert-Rochereau nachádzajúcom sa na juhu Paríža, odkiaľ sa chceli vydať smerom na sever do štvrte Montmartre. Desiatky ďalších pokojne postávali na námestí Place de Trocadéro neďaleko Eiffelovej veže. V uliciach Paríža je nasadených okolo 6000 policajtov a dianie monitorujú i dva drony. Pokojný priebeh protestov na citlivých miestach majú zabezpečiť aj vojaci. Tento krok prezidenta Emanuella Macrona kritizovali opoziční politici.

Po tom, ako demonštrácie minulý víkend opäť poznamenalo násilie, výtržnosti a rabovanie, francúzska vláda oznámila nové bezpečnostné opatrenia vrátane zákazu protestov žltých viest na svetoznámom parížskom bulvári Champs-Élysées a v centrách ďalších veľkých miest, ako sú v Toulouse, Bordeaux, Marseille či Nice.

Protestujúci majú v sobotu zákaz vstupu i do parížskych ulíc v okolí Víťazného oblúka a niekoľkých priľahlých oblastí vrátane Elyzejského paláca a budovy Národného zhromaždenia. Polícia zadržala v sobotu v Paríži zatiaľ 51 ľudí a 29 osôb dostalo pokutu za to, že sa zdržiavali v zakázanej zóne. Poriadkové sily vykonali pri vstupe do mesta približne 4680 "preventívnych kontrol". V meste Nice polícia rozohnala niekoľko stoviek protestujúcich ľudí, ktorí sa zhromaždili na hlavnom námestí.