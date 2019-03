Sadizmus ruskej polície: Pred očami detí ho do krvi zmlátili, svedkyňa bitky sa našla mŕtva

IRKUTSK - V Rusku sa hromadia podozrivé prípady nevyšetrených úmrtí. Na Sibíri zomrela právnička, ktorá deň predtým natočila skupinu deviatich policajtov, ako surovo mlátia jej klienta. Právničkin telefón sa stratil a polícia vylúčila, že by jej smrť mala akúkoľvek súvislosť s kriminálnym konaním.

Advokátka pre ľudské práva Galina Muzyková bola nájdená mŕtva vo svojom byte v sibírskom meste Usolie-Sibirskoje 2. marca v noci. Jej kolega, aktivista a regionálny člen komisie pre verejný dohľad Pavel Gluščenko to označil za „zvláštne okolnosti“ – len deň po tom, čo údajne nakrútila mobilným telefónom video, na ktorom malo deväť zamestnancov vyšetrovacieho výboru surovo mlátiť zadržaného podozrivého. Reťaz udalostí, ktoré viedli k tomuto temnému objavu, sa začala na miestnej ceste v noci 28. februára.

Držal sa dverí a bežal popri aute

Michail Zagvozdin viedol auto, v ktorom sedel aj jeho 18-mesačný syn. Vodič vošiel do križovatky príliš rýchlo a takmer narazil do auta pred sebou, uviedla jeho manželka Julia Zagvozdina pre Rádio Slobodná Európa (RFE). Vodič druhého auta vystúpil a pokúsil sa Zagvozdina udrieť cez okno, ktoré Zagvozdin spustil, aby s ním mohol hovoriť. Zagvozdin uviedol, že nemienil vystúpiť z auta, kde sedel jeho syn. Keď sa muž natiahol a pokúsil sa schmatnúť kľúče od auta, Zagvozdin zavrel okno a auto sa pohlo, no ten druhý muž sa stále držal dverí a niekoľko metrov bežal povedľa auta.

Muži v civile vtrhli dnu

Zagvozdin sa vrátil domov a myslel si, že je po všetkom – až do nasledujúceho skorého rána, keď policajti začali búchať na dvere jeho bytu a vyhrážali sa, že ich vyvalia. ali, že sú z prokuratúry, sedem mužov v civile a jeden vyšetrovateľ [z miestnej pobočky vyšetrovacieho výboru Úradu generálneho prokurátora] vtrhli dnu,“ povedala Zagvozdina. „Ihneď šli za mojím manželom, pritisli ho o stenu a žiadali, aby podpísal súhlas s domovou prehliadkou. Manžel odmietol podpísať bez toho, aby si dokument prečítal, takže ho v tej chvíli začali biť. Krvácal a videla som, ako ho bijú do obličiek...“ pokračuje žena.

Bili otca pred očami detí

Kričala na útočníkov, že to všetko vidia synovia, jeden 18-mesačný a druhý štvorročný, ale muži ju ignorovali. „Náš syn si stále myslí, že ocka zavraždili.“

Polícia, ochrankyňa ľudí Zdroj: Pravozaščitniki Osolie-Sibirskoje

Zagvozdin napokon podpísal, nasadili mu putá, hoci sa nebránil a odviezli ho nevedno kam, nespísali nijakú zápisnicu. Podľa manželky tiež vzali jej i jeho telefón a rôzne iné veci, poprevracali nábytok a zdemolovali celý byt. Hoci jej nariadili, aby nikomu nevolala, okamžite si od susedov požičala telefón a zavolala do skupiny na ochranu ľudských práv. Tam jej pomohli nájsť renomovanú obhajkyňu Galinu Muzykovú.

Čo to robíte?

Hneď v ten deň šla Muzyková do väzenia Vyšetrovacieho výboru zistiť osud Zagvozdina. Pavel Gluščenko uviedol pre RFE, že mu Zagvozdin povedal, že vyšetrovatelia ho druhýkrát zmlátili. „Bili Mišu v jednej miestnosti v budove vyšetrovacieho výboru Usolye,“ povedal Gluščenko. „Bol obklopený deviatimi mužmi vrátane jedného vyšetrovateľa v uniforme. V tom okamihu Míša počul, ako Galina kričí cez otvorené dvere: „Čo to robíte?“ Videl, že to natáča mobilným telefónom." V piatok 1. marca videli Muzykovú naposledy živú.

Na druhý deň sa mala stretnúť s ochrancami ľudských práv, aby ich informovala o tomto prípade, ale neukázala sa. Po celý deň nebrala telefón.

Hasiči našli právničku mŕtvu.

Video o násilí sa nenašlo

Ochrancovia začali mať o právničku obavy a uverejnili poplašnú výzvu na sociálnych sieťach. Videl ju aj jej syn Iľja, ktorý žije v inom meste, a požiadal o pomoc hasičov. Pre RFE uviedol, že s matkou v priebehu dňa volal a sťažovala sa na bolesť pri srdci. Neskoro večer bola Muzyková nájdená mŕtva vo svojom byte, do ktorého záchrancovia vnikli po rebríku cez okno. „V telefóne ani v iných zariadeniach sme nenašli nijaké video,“ povedal Gluščenko. Podľa polície ležali okolo Muzykovej otvorené balíčky s liekmi. V telefóne objavili ako posledné volané číslo tiesňový hovor pre sanitku. Dvere boli zamknuté zvnútra. „Príčinou smrti nebol s najväčšou pravdepodobnosťou kriminálny čin. Nie je to záležitosť pre nás. Ak niečo odhalíme, začneme vyšetrovanie,“ uviedla šéfka vyšetrovacej komisie Karina Golobachyová. Podľa nej smrť spôsobil infarkt.

Nemenovaný muž, ktorý sa so Zagvozdinom pohádal pre dopravný incident, patrí k miestnemu policajnému zboru. Muž tvrdil, že Zagvozdin mu zavrel ruku do okna a on musel utekať povedľa auta takmer kilometer.

Netýrali ho

Zagvozdin bol 5. marca oficiálne obvinený z „uplatňovania násilia voči verejnému činiteľovi“. Uvalili naňho domáce väzenie až do súdneho procesu. Internetová stránka o ľudských právach Mediazone oznámila, že vyšetrovací výbor popiera, že Zagvozdin bol týraný. Vraj sa bránil zatknutiu, ktoré vykonal tím policajnej rýchlej reakcie (SOBR).

Zagvozdin podal sťažnosť ombudsmanovi v oblasti ľudských práv v Irkutskej oblasti, v ktorej tvrdil, že policajti zadržaných zneužívajú a mučia. Ombudsman nariadil vyšetrovateľom lekársku prehliadku zadržaného a tiež pitvu Muzykovej. Tú majú vykonať regionálne, nie miestne úrady.

Skupina vlkolakov

Miestni aktivisti bojujúci za ľudské práva zverejnili fotografie dokumentujúce jeho zranenia. Rodina Muzykovej sa odmietla k prípadu vyjadriť.

Takto ho dobili ochrancovia verejného poriadku.

Nebohej syn Alexej Muzyka neodpovedal na žiadosť Rádia Slobodná Európa o komentár. „Mesto je pobúrené,“ napísal aktivista Gluščenko na Facebooku 3. marca. „Vhodnou odpoveďou orgánov činných v trestnom konaní by bolo vyslať nezávislú vyšetrovaciu skupinu, ktorá by sa konečne mohla pozrieť na prípady mučenia v Usolii-Sibirskom a na tých, ktorí ochraňujú túto skupinu vlkolakov.“