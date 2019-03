Masaker, z ktorého stále mrazí: Nemec (†17) zobral zbraň, išiel do školy a rozpútal krvavé peklo

WINNENDEN/PRAHA - Pred desiatimi rokmi, 11. marca 2009, zastrelil v nemeckých mestách Winnenden a Wendlingen sedemnásťročný Tim Kretschmer 15 ľudí a potom aj seba. O 9.30 miestneho času vstúpil do strednej školy Albertville vo Winnendene, ktorú v roku 2008 ukončil, a v dvoch triedach začal strieľať. Celkom usmrtil deväť študentov, z toho osem dievčat, a tri učiteľky. Tým sa jeho vyčíňanie ale neskončilo.

Oblečený do čiernej uniformy a masky zabíjal bez toho, aby predniesol jediné slovo. Väčšinu obetí strelil do hlavy. Vraždil otcovou poloautomatickou pištoľou Beretta 92, s rodičmi žil v neďalekom Leutenbachu. Jednému zo študentov sa o 9.33 podarilo zavolať na tiesňovú linku a o niekoľko minút neskôr do školy prišla polícia a areál evakuovala.

Po svojom besnení strieľal páchateľ tiež na susednom pozemku psychiatrickej kliniky, kde zabil jedného zamestnanca. Mladík sa potom dal na útek smerom do centra mesta, ktorého historická časť bola uzavretá. Do pátrania po zločincovi nasadili zhruba tisícku policajtov.

Zločinec bol podľa polície nakoniec dostihnutý až v meste Wendlingen, ktoré je od Winnendenu vzdialené asi 40 kilometrov. Páchateľ tam utiekol v kradnutom aute, ktorého sa zmocnil aj s rukojemníkom. Toho čoskoro prepustil. Polícia na čas stratila stopu.

Zdroj: SITA/AP/Matthias Schrader

Vo Wendlingene páchateľ vnikol do autosalónu, kde zastrelil dvoch zamestnancov. Pri následnej prestrelke s políciou pred autosalónom, kedy vraj strieľal na všetko, čo sa hýbalo, stačil postreliť policajta a policajtku v civile. Sám bol zasiahnutý a nakoniec si vzal život.

O motívoch mladíkovho hrozného činu sa dodnes len špekuluje, strelec totiž nezanechal žiadny odkaz. Igor Wolf, ktorého Kretschmer po čine držal dve hodiny ako rukojemníka, vypovedal, že na otázku, prečo vraždil, páchateľ odpovedal: "Zo srandy. Pretože to bola zábava." Povedal mu tiež, že chce vraždiť ďalej.

Zdroj: SITA/AP/Michael Probst

Vo februári 2011 súd v Stuttgarte uložil podmienečný trest 21 mesiacov väzenia otcovi páchateľa. Všeobecný súd uznal Jörga Kretschmera vinného z viacnásobného zabitia a zranenia z nedbanlivosti a porušenia zákona o držaní zbraní. Toho sa dopustil tým, že vražednú pištoľ prechovával neuzamknutú v spálni. Súd sa priklonil k názoru obžaloby, ktorá pre podnikateľa a vášnivého športového strelca požadovala dvojročný podmienečný trest.

Zdroj: SITA/AP/Michael Probst

Podľa predsedajúceho sudcu tiež Kretschmer dobre vedel o vraždiacich fantáziách svojho syna. Rok pred masakrom totiž jeho syn podstúpil psychiatrické vyšetrenie, počas ktorého terapeutom povedal, že nenávidí celý svet a predstavuje si, ako pozabíja celé ľudstvo. V jeho izbe tiež polícia našla kopec zbraní.

Nemecko zažilo podobný masaker už v roku 2002, kedy postrieľal v Erfurte v budove tamojšieho gymnázia jeho bývalý študent Robert Steinhäuser 16 osôb a potom spáchal samovraždu. Po útoku vo Winnendene Nemecko zaviedlo prvý celoštátny register zbraní a sprísnilo zákony o držaní zbraní a pravidlá pre získanie licencie.