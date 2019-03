Babiš na návšteve u Trumpa: Pred prijatím pripustil nervozitu, pozrel sa aj do CIA

V Americkej obchodnej komore Babiš v stredu predstavil vládny program na podporu investícií a inovácií. Komora sa podľa jeho slov stavia negatívne k možnému zavedeniu nových ciel medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou.

"Im sa to nepáči," povedal Babiš o hrozbe uvalenia ďalších ciel. "Bolo by veľmi nešťastné pre všetkých, keby sa obojstranne zvyšovali tarify. Dúfajme, že k tomu nedôjde," dodal.

Český premiér sa v stredu tiež dohodol na prehĺbení spolupráce Marylandskej univerzity s českými inštitúciami v oblasti umelej inteligencie. Babiš potom navštívil aj centrálu CIA a rokoval s jej riaditeľkou Ginou Haspelovou. Bez ďalších podrobností to oznámil tlačový odbor úradu českej vlády.

Podľa diplomatov je Babiš pravdepodobne prvým vysokým predstaviteľom ČR, ktorý bol do centrály CIA pozvaný a rokoval s jej vedením, dodala ČT24.

Babiš má vo štvrtok na programe stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, s ktorým bude hovoriť o ekonomických vzťahoch, Európskej únii a Sýrii.

"Budem mať príležitosť hovoriť s pánom americkým prezidentom a budem sa mu snažiť vysvetliť, aby sme skutočne našli nejakú pragmatickú dohodu, ktorá bude výhodná pre Európu aj pre Spojené štáty," povedal podľa denníka Právo pred stretnutím s Trumpom.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Babiš pred novinármi priznal, že zo stretnutia s Trumpom je mierne nervózny. "Prijatie v Bielom dome je samozrejme pre mňa veľká udalosť. Nebudem skrývať, že som z toho trochu nervózny. Uvidíme, ako to prebehne. Myslím, že je to dôležité hlavne pre Českú republiku, že to nie je o mne," vysvetlil Babiš.

Po prijatí americkým prezidentom v Oválnej pracovni Bieleho domu, ktorého sa zúčastnia aj manželky oboch politikov Monika Babišová a Melania Trumpová, bude nasledovať bilaterálne stretnutie.

K Trumpovi sa pripoja viceprezident Mike Pence, šéf diplomacie Mike Pompeo, minister pre energetiku Rick Perry aj poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton.