Zomrel Wallace Broecker (†87), ktorý spopularizoval termín globálne otepľovanie

Wallace Smith Broecker

NEW YORK - Americký klimatológ Wallace Smith Broecker, ktorý spopularizoval termín "globálne otepľovanie", zomrel v pondelok v New Yorku vo veku 87 rokov. Oznámila to v utorok agentúra AP s odvolaním sa na Kolumbijskú univerzitu v New Yorku, kde Broecker dlhé roky pôsobil ako profesor a výskumník.