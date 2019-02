Spustošená Venezuela vo veľkej kríze: USA ohlásili nové sankcie, na ceste sú vojenské lietadlá

"Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) amerického ministerstva financií zaviedol sankcie voči piatim predstaviteľom spojeným s nelegitímnym bývalým prezidentom Nicolásom Madurom," uvádza sa vo vyhlásení rezortu. Podľa Washingtonu ide o osoby zodpovedné za potláčanie demokracie, ako aj za korupciu a podvody poškodzujúce obyvateľov Venezuely. Zaradenie na zoznam znamená zmrazenie všetkého majetku týchto činiteľov v jurisdikcií USA.

Na americký sankčný zoznam boli zaradení vrcholní predstavitelia venezuelskej tajnej služby Sebin Manuel Ricardo Cristopher Figuera a Hildemaro José Rodríguez Múcura, ďalej veliteľ vojenskej kontrarozviedky Iván Rafael Hernández Dala, šéf špeciálnej policajnej zásahovej jednotky Rafael Enrique Bastardo Mendoza a prezident štátnej ropnej spoločnosti PDVSA Manuel Salvador Quevedo Fernández.

Humanitárna pomoc

Agentúra AP zároveň v piatok informovala o tom, že USA posielajú do kolumbijského pohraničia ďalšiu veľkú zásielku humanitárnej pomoci, ktorú tam majú priviezť lietadlá americkej armády. Tento zámer odhaľuje e-mail, ktorý AP poskytol nemenovaný asistent pôsobiaci v Kongrese USA. Podľa AP chce Washington týmto spôsobom vystupňovať tlak na Nicolása Madura, ktorého už USA nepovažujú za legitímneho prezidenta Venezuely. Spojené štáty už pred troma týždňami uznali za venezuelského prezidenta opozičného lídra Juana Guaidóa.

Celkovo 250 ton núdzovej humanitárnej pomoci majú začať v sobotu dovážať lietadlá americkej armády do kolumbijského pohraničného mesta Cucuta. Tam sa už nejaký čas zhromažďujú zásielky pomoci z USA. Most na tamojšom hraničnom priechode však na pokyn Madura blokuje venezuelská armáda. Ak sa plán opísaný v maili zrealizuje, bude to vôbec prvýkrát, keď USA použijú na doručenie humanitárnej pomoci k venezuelským hraniciam vojenské lietadlá.