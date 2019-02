Mladík (16) zdvihol tlak cestujúcim: Únos malého lietadla, skončil v putách

Rozhlasová stanica KYUK-AM informovala, že tínedžer sedel vedľa pilota stroja Piper Cherokee Six, ktorý smeroval z Napakiaku do Bethelu. Chvíľu po tom, ako vzlietli, prevzal kontrolu nad lietadlom, ktoré vtom začalo strmo stúpať a potom klesať k zemi. Mladíka odsotila žena, ktorá sedela za ním a pilot následne bezpečne pristál. Po tom, ako sa vrátili do Napakiaku, mladý muž ušiel. Polícia ho však neskôr zatkla v Betheli. Jeho meno ani motív konania zatiaľ nezverejnili.