Chlapec (11) je hviezdou internetu: Stačila jediná vec na FOTO a zatienil samotného Trumpa

Šiestaka Trumpa šéf Bieleho domu pozval, pretože chlapec sa kvôli svojmu priezvisku stal terčom šikanovania. Školákova matka Megan Trumpová uviedla, že syna dokonca odhlásili zo školy a vyučovali rok doma, lebo Joshua kvôli ústrkom stratil chuť do života.

Šikanou Joshua podľa matky trpel aj v školskom autobuse, kde si ho skupinka spolužiakov neustále doberala. Rodičia ho preto prihlásili na inú školskú linku, ale jeho meno sa prevalilo hneď počas prvej jazdy.

Joshua novinárom povedal, že svoje priezvisko kvôli šikanovaniu vôbec nemá rád. Rodina dokonca uvažovala, že chlapcovi priezvisko zmení. Britský denník The Daily Telegraph poznamenal, že škola vyzvala učiteľov, aby chlapca neoslovovali priezviskom, a tiež potrestala päť žiakov, ktorí malého Trumpa navyše prenasledovali. Tí sa za svoje správanie ospravedlnili.

Goodnight, everyone. May you snooze as peacefully as Joshua Trump, the young man who became a legend tonight. #SOTU pic.twitter.com/Cc7XoDmbZ6