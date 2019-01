Muž si užíval sex s priateľkou, keď čosi začul: FOTO Pri pohľade na svoj penis ho prepadol des

LONDÝN - Sean Marsden (48) z Bridgnorthu v anglickom grófstve Shropshire si 22. decembra minulého roka doprial sexuálne radovánky so svojou priateľkou Louise Grayovou (36), keď prišlo k nečakanému momentu. Zrazu začul prasknutie a okamžite vedel, že niečo nie je v poriadku. Okrem toho, že prišla obrovská bolesť, jeho nástroj lásky mu opuchol až na veľkosť fľaše od vína. Zhrozenému mužovi musela jeho milenka privolať záchranku. Našťastie lekárom sa podarilo škody napraviť. Či to však bude mať dlhodobé dôsledky, ešte nie je jasné.

Sean videl, ako mu tečie krv a jeho penis rastie a rastie. Pomyslel si, že to nikdy neprestane. "Zväčšil sa na veľkosť vínovej flaše. Bolo to mimo moju kontrolu a vystrašilo ma to na smrť. Bolesť bola naozaj neslýchaná, prichádzala vo vlnách. Mohol som vidieť, kde sa mi zlomil. Vedel som, že musím ísť do nemocnice," uviedol pre denník The Sun.

Zatiaľ čo sa muž zvíjal na posteli, jeho priateľka privolala sanitku. V nemocnici dostal vysokú dávku morfínu na potlačenie bolesti a potom si ho už zobrali do parády lekári. Zistili, že došlo k ruptúre penisu a natrhnutiu močovej trubice. Oba problémy teda museli dať počas operácie do poriadku.

Na Vianoce nešťastníka prepustili domov s dočasným močovým katéterom a penisom zabaleným do obväzov s dlahou, aby sa jeho svaly na penise poriadne zrástli. Taktiež Seanovi zdravotníci nariadili pohlavnú zdržanlivosť, ale tou sa veľmi neriadil. Sám priznáva, že má veľký sexuálny apetít, a tak dvojica, ktorá spolu chodí šesť mesiacov, pokúšala osud už po troch týždňoch.

Louise pripustila, že sa cítila traumatizovaná a vinná z toho, čo sa stalo a že bola v úplnom šoku. Navyše v tej chvíli nevedela, čo má robiť. Bola absolútne bezmocná. Ani to ich však nezastavilo pred tým, aby mala dvojica opäť sex, hoci Sean uviedol, že prvé okamihy boli bolestivé. Teraz sa však snažia byť oveľa opatrnejší a rozhodne frekvencia ich posteľných aktivít značne poklesla.

Páriku sa uľavilo, že Seanov nástroj stále funguje, ale stále si nie je istý, či zranenie neovplyvnilo jeho schopnosť mať v budúcnosti deti. Na to mu možno dajú odpoveď pri ďalšej kontrole v nemocnici.