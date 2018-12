Drsný vianočný darček: Firma slovenského boháča vyhodí takmer polovicu ľudí, sexi kalendár ale zaplatila

BRNO - Brniansky výrobca traktorov Zetor Tractors do konca marca 2019 prepustí 260 ľudí, čo je asi 40 percent zamestnancov. Dôvodom sú ekonomické problémy firmy. O prepúšťaní informovala Česká televízia.

"Včera (v pondelok) sme sa na tom dohodli s vedením spoločnosti. K prepúšťaniu malo dôjsť skôr, ale vedenie očakávalo, že sa v druhom polroku zvýši odbyt, čo sa zvyčajne stávalo. K zvýšeniu odbytu bohužiaľ nedošlo," uviedol vedúci odborov Alois Kazelle. Dodal, že prepúšťanie sa týka profesií naprieč podnikom od manažérov po robotníkov. Odísť má 131 úradníkov, 64 výrobných pracovníkov, 53 režijných pracovníkov a 12 manažérov.

Vedenie spoločnosti uviedlo, že problémy začali začiatkom tohto roka s novou legislatívou, ktorá sprísnila bezpečnostné pravidlá pre stroje. "Bolo potrebné komplexne modernizovať všetky modelové rady traktorov ZETOR. Aj napriek maximálnej snahe vstupoval ZETOR do roku 2018 s obmedzenou produktovou ponukou, ktorú sa podarilo skompletizovať až v auguste roku 2018. Prvá polovica roka tak bola obchodne horšia a v druhom polroku sa už stratu nepodarilo dohnať," uviedol výkonný riaditeľ Zetoru Marian Lipovský.

Legislatíva podľa neho núti Zetor investovať do modernizácie a vývoja tých častí traktorov, ktoré ale nemajú pridanú hodnotu pre zákazníka, ale vedú k zdražovaniu strojov. "Ďalším aspektom, ktorému značka čelí, je fakt, že globálni hráči s vysokou kvantitou predajov uvádzajú na jednotlivé trhy produkty za extrémne lacné ceny, ktorým v súčasnom stave nedokážeme konkurovať," dodal Lipovský s tým, že Zetor už plošne znížil mzdy kvôli úspore nákladov.

Zdroj: profimedia.sk

Majiteľ Zetora, firma HTC Investments pripravuje podľa Lipovského na budúci rok výraznú kapitálovú investíciu, ktorá umožní v budúcom roku pokračovať v začatých zmenách.

Pokles tržieb

Podľa výročných správ niekoľko rokov spoločnosti klesajú tržby a znižuje sa aj počet vyrobených traktorov. Kým v roku 2014 spoločnosť predala 4187 traktorov a utŕžila 3,8 miliardy českých korún, v minulom roku to bolo 2765 traktorov a tržba 2,9 miliardy. Neustále mierne klesá aj počet zamestnancov, od roku 2014 o 128 ľudí.

Vzhľadom na nedostatok voľných zamestnancov na pracovnom trhu je pravdepodobné, že väčšina prepustených nájde v Brne iné povolanie. "Už od rána mi telefonujú personalisti, aby som ľuďom odovzdal kontakt, je teda možné, že nájdu prácu hneď," uviedol Kazelle.

Zdroj: zetor.cz

Výpovedná lehota začne zamestnancom plynúť vo februári, väčšina by ich mala skončiť do konca marca. Je ale možné, že časť zamestnancov pristúpi na dohodu.

Zoroslav Kollár

Zetor Tractors patrí do portfólia investičnej spoločnosti HTC Investments, a.s., v minulosti pôsobiacej pod názvom HTC Holding a.s.. K premenovaniu došlo začiatkom tohto roka. S akciovkou sa dlhodobo spája meno slovenského podnikateľa a advokáta Zoroslava Kollára. Jeho meno spolu s boháčmi Jaroslavom Hačšákom a Norbertom Bödörom médiá už roky spájajú s kontroverzným Marianom Kočnerom.

Zoroslav Kollár Zdroj: profimedia.sk

Kollár sa objavil na takzvaných mafiánskych zoznamoch, podľa časopisu .týždeň sa v 90. rokoch špecializoval na bankroty a „administratívno-násilné prebratia firiem“. Kollár, Bödör a Mária Krajmerová, manželka bývalého šéfa protikorupčnej jednotky, Roberta Krajmera, sú zase úzko spätí s akciovou spoločnosťou Kúpele Trenčianske Teplice.

Manželka Róberta Krajmera previedla 45-percentný podiel vo firme Všetko pre bývanie na spoločnosť Begram, ktorú spoluvlastní Zoroslav Kollár. Krajmerová pôsobila v predstavenstve Kúpeľov Trenčianske Teplice, ktoré ovládal Kollár cez firmu Begram. Generálna prokuratúra v marci oznámila, že dala preveriť, či Krajmerovej majetok zodpovedá jej oficiálnym príjmom.

Kalendár nesmie chýbať

Napriek tomu, že finančne sa Zetoru veľmi nedarí, kalendár s dlhoročnou tradíciou uzrel svetlo sveta aj pre rok 2019. Ani tentokrát nechýbajú v spojení s ťažkými strojmi krehké modelky a sexi pózy v prírode.

Zdroj: zetor.cz

V kalendári Zetor sa preslávila v roku 2010 aj bývalá misska Mária Trošková, z ktorej vtedajší premiér Robert Fico neskôr urobil svoju asistentku. Jej pikantné fotografie obleteli slovenské aj zahraničné médiá.