Plány Merkelovej sa nezmenili: S Putinom sa stretne, vyskytli sa nečakané komplikácie

BUENOS AIRES - Nemecká kancelárka Angela Merkelová má stále na pláne stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na okraji summitu skupiny G20 v Argentíne, hoci bude s príchodom meškať. Do Buenos Aires dorazí neskôr pre technické problémy svojho vládneho špeciálu.

Hovorkyňa Martina Fietzová však v piatok uviedla, že bilaterálna schôdzka so šéfom Kremľa sa v sobotu ráno napriek týmto komplikáciám uskutoční. Merkelová ešte vo štvrtok povedala, že chce stretnutie využiť na zníženie súčasného napätia, ktoré medzi Ruskom a Ukrajinou vládne. Nemecko sa snaží krízu vyriešiť diplomatickým spôsobom.

Lietadlo vezúce Merkelovú na summit G20 muselo vo štvrtok v noci neplánovane pristáť na západe Nemecka. Dôvodom boli technické problémy s komunikačným systémom. Vládny Airbus A340-300 smerujúci do Buenos Aires sa otočil nad Holandskom a bezpečne pristál na letisku Kolín/Bonn. Kancelárka aj s delegáciou v piatok ráno odletela náhradným vládnym lietadlom do Madridu a následne pokračovala komerčným letom do argentínskej metropoly.