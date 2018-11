Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou nemá vojenské riešenie, tvrdí Merkelová

Povedala to v reakcii na prosbu ukrajinského prezidenta Petra Porošenka, aby krajiny NATO vyslali do oblasti vojenské lode. Podľa Merkelovej sa "záležitosti, ako je táto, dajú riešiť len citlivým dialógom". Nemecká kancelárka na druhej strane zaujala v spore, z ktorého vyprovokovania sa navzájom obviňujú obe strany, jednoznačné stanovisko a vyhlásila, že vinníkom je Rusko. Ako povedala, "celá kríza je dielom ruského prezidenta" Vladimira Putina.

Porošenko vyzval NATO na vyslanie lodí do oblasti Azovského mora v rozhovore pre nemecké noviny Bild. "Nemecko je jedným z našich najbližších spojencov a dúfame, že krajiny NATO sú pripravené vyslať vojenské lode do oblasti Azovského mora, pomôcť tak Ukrajine a zaistiť jej bezpečnosť," povedal. "Nemôžeme akceptovať ruskú agresívnu politiku. Najprv to bol Krym, potom východ Ukrajiny a teraz chcú Azovské more. Aj Nemecko sa musí spýtať samé seba, 'Čo ďalšie spraví Putin, ak ho nezastavíme?'," vyhlásil ukrajinský prezident.

Aliancia na Porošenkovu výzvu reagovala vyhlásením, že jej prítomnosť v čiernomorskom regióne je dostatočná. Ako však dodala hovorkyňa NATO Oana Lungescuová, aliancia bude naďalej "vyhodnocovať svoju prítomnosť v regióne". K eskalácii napätia medzi Ruskom a Ukrajinou došlo v nedeľu v Kerčskom prielive, ktorý spája Čierne a Azovské more. V čase, keď sa cez prieliv snažili preplávať tri ukrajinské lode plaviace sa z Odesy na pobreží Čierneho mora do Mariupoľa na pobreží Azovského mora, na ne zaútočilo ruské námorníctvo. Všetky tri ukrajinské lode Rusi zadržali, rovnako aj všetkých 24 ukrajinských námorníkov, ktorí boli na ich palubách.

Nemecko neplánuje odstúpiť od projektu Severný prúd 2​

Napriek nedeľnému incidentu v Kerčskom prielive Nemecko neplánuje odstúpiť od dohody s Ruskom o vybudovaní plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2), avšak postará sa o to, aby Ukrajina aj naďalej zostala dôležitou tranzitnou krajinou. Uviedla to vo štvrtok nemecká kancelárka Angela Merkelová. Informovala o tom agentúra AP.

Merkelová tak reagovala na výzvu ukrajinského prezidenta Petra Porošenka, ktorý vo svojom štvrtkovom interview pre nemecký denník Bild požadoval zvýšenie nátlaku na Kremeľ vrátane pozastavenia výstavby plynovodu Severný prúd 2. Nemecká kancelárka počas svojho vystúpenia na ukrajinskom podnikateľskom fóre v Berlíne zdôraznila, že hoci výstavba plynovodu Severný prúd 2 bude pokračovať, Nemecko bude po jeho dokončení schopné postarať sa o to, aby neboli poškodené záujmy Ukrajiny ako tranzitného štátu. Poznamenala v tomto kontexte, že Nemecko bude mať možnosť regulovať to, aké množstvo plynu cez nový ropovod prepustí.

Merkelová podľa svojich slov plánuje vyvinúť nátlak na ruského prezidenta Vladimira Putina počas summitu skupiny G20 v Argentíne, kde bude požadovať prepustenie ukrajinských lodí a námorníkov, zajatých počas nedeľného incidentu v Kerčskom prielive. Nemecká kancelárka na záver vyhlásila, že Rusko systematicky vytvára "pásmo krajín, ktoré nemajú umožnené vyvíjať sa podľa vlastného želania, a Nemci pred tým nesmú privierať oči".

Projekt plynovodu Severný prúd 2, ktorý by rozšíril už existujúci plynovod spájajúci popod Baltské more sieť plynovodov Ruska a Nemecka, bol ohlásený v roku 2015 a jeho čiastočné uvedenie do prevádzky je plánované na rok 2019. Projekt vyvolal obavy Ukrajiny, ako aj Poľska, Česka a Slovenska z toho, že umožní Rusku v prípade potreby prerušiť dodávky plynu do strednej a východnej Európy bez výraznejšieho narušenia dodávok klientom v západnej Európe.​