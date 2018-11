Európa v šoku: Rusi zostrojili diabolsky prefíkaný plán, TOTO je pomsta za Skripaľa

Vláda Británie, na ktorej území sa útok na Skripaľovcov odohral, zo zodpovednosti za tento čin obvinila Rusko. Rusko však svoju vinu odmieta. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov podľa rozhlasovej stanice Echo Moskvy odmietol Browderovo tvrdenie.

"Kauza Browder sa začala oveľa skôr ako epizóda so Skripaľovcami," upozornil Peskov. Vysvetlil, že do prípadu sa dostal "len nový prvok". "Jednoducho, naše policajné orgány pracujú," poznamenal Peskov. Ruská generálna prokuratúra v pondelok oznámila, že voči Browderovi začala viesť nové trestné stíhanie vo veci podozrenia zo založenia zločineckej skupiny. Okrem toho pripúšťa, že Browder mohol byť zapletený do niekoľkých podozrivých úmrtí vrátane smrti Sergeja Magnitského a Alexandra Perepeličného.

Prokuratúra pracuje s hypotézou, že audítor Browderovej spoločnosti Sergej Magnitskij, ktorý v roku 2009 zomrel vo vyšetrovacej väzbe, bol vo svojej cele na Browderov pokyn otrávený - údajne "diverznými chemickými látkami so zlúčeninami hliníka". Použitie týchto látok malo za následok akútne zlyhanie pečene a smrť.

Lekári, ktorí svojho času obhliadali telo, pritom tvrdili, že Magnitskij zomrel na zlyhanie srdca bez cudzieho zavinenia. Agentúra TASS dodala, že v súvislosti s novými zisteniami v kauze Magnitskij Rusko obnoví medzinárodný zatykač na Browdera. Otvorené boli aj kauzy záhadných úmrtí troch ďalších Browderových obchodných partnerov, v ktorých tele sa tiež našli stopy jedu.

Magnitskij sa dostal do väzenia po tom, ako obvinil skupinu vysokopostavených úradníkov z miliardových machinácií na úkor fondu Hermitage Capital a ruského štátneho rozpočtu. Po jeho smrti sa objavili informácie, že ho na smrť dobili väzenskí dozorcovia. Za jeho smrť nebol nikto potrestaný. Naopak, Magnitskij bol posmrtne odsúdený za daňové úniky. Browder bol v tejto kauze odsúdený v neprítomnosti. Magnitského prípad mal na Západe veľkú odozvu a Rusko zaň čelilo veľkej kritike.

Americký Kongres v roku 2012 schválil tzv. Magnitského zákon, aby takto potrestal ruských predstaviteľov zapletených do prípadov porušťovania ľudských práv. Od tohto roku sa uplatňuje tento zákon voči skorumpovaným úradníkom na celom svete. Rusko na prijatie tohto zákona reagovalo vydaním zoznamu nežiaducich Američanov a zákazom adopcie ruských sirôt do USA.