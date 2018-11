Najväčšia masová samovražda v dobe mieru otriasla svetom: Stovky ľudí podľahli vražednému kultu

JONESTOWN - Vodca nábožensko-revolučnej sekty Svätyňa ľudu Američan Jim Jones sľuboval svojim priaznivcom "úplnú ekonomickú, sociálnu aj rasovú rovnosť" a pokojný život v "socialistickom raji" v juhoamerickej Guyane. Hanil "imperialistické" USA, obdivoval režimy v Severnej Kórei a najmä v ZSSR, kam chcel údajne komunitu presťahovať. To sa mu ale nepodarilo. Do dejín sa však zapísal inak; počas "revolučnej samovraždy" zahynulo pred 40 rokmi, 18. novembra 1978, v guyanskom mestečku Jonestown 909 ľudí, z toho 275 detí.

Pri najväčšej masovej samovražde v čase mieru zomreli členovia sekty po vypití limonády zmiešanej najskôr s kyanidom. Jones, ktorý sa so svojou ošetrovateľkou zastrelil, vraj svojich stúpencov viedol k smrti slovami: "Sme unavení, ľahneme si. Táto samovražda sa môže stať revolučným činom, protestujúcim proti podmienkam v neľudskom svete." Celkovo vtedy v Guyane zahynulo 918 osôb: v Jonestowne sa otrávilo 909 ľudí a ďalší štyria ľudia v metropole Georgetownu, zvyšných päť, vrátane amerického senátora Lea Ryana, bolo zastrelených na letisku v meste Port Kaituma. Celý incident bol najtragickejším jednotlivým skonom amerických civilistov (okrem katastrof) do útokov v septembri 2001.

Kaďa s jedom a okolo ležiace obete Zdroj: SITA/AP/Frank Johnston, Pool

Sektu Svätyňa ľudu založil kazateľ Jim Jones v roku 1956 v americkom Indianapolise. Burácal o sociálnej rovnosti, rasovej znášanlivosti a právach chudobných a zakrátko získal tisíce stúpencov svojho "apoštolského socializmu". V polovici 60. rokov presídlil do Kalifornie, o dekádu neskôr sa usadil v San Franciscu. V roku 1976 sekta podporila vo volebnej kampani aj budúceho prezidenta USA Jimiho Cartera a ešte v apríli 1977 zaslala Jonesovi Carterova manželka list s poďakovaním. V tom čase však už na verejnosť začali prenikať správy o používaní drog, bití a znásilňovaní vo vnútri spoločenstva. O Svätyňu ľudu sa začala zaujímať FBI a CIA.

Jonestown, v ktorom sekta sídlila Zdroj: SITA/AP

Sekta si už v roku 1974 prenajala v Guyanskej džungli 15 km2 pôdy, kde začala postupne budovať dedinu Jonestown. Mnoho členov sekty verilo, že tu vybudujú Jonesom sľubovaný "socialistický raj s úplnou ekonomickou, sociálnou aj rasovou rovnosťou". Jones sa do Guyany z USA presunul v lete 1977 pod tlakom obvinení z nemorálnosti. Už o rok neskôr tu bolo zhruba tisíc ľudí, ktorí sa tiesnili v chatrčiach, museli spočiatku pracovať šesť dní v týždni dvanásť hodín a nesmeli opustiť mesto. Okrem toho museli denne navštevovať prednášky svojho vodcu. Jones v nich odsudzoval kapitalizmus a "imperialistické" USA a cenil si socializmus. Vyzdvihoval napríklad pozitívnu úlohu sovietskeho vodcu Josifa Stalina, severokórejský diktátor Kim Ir-sen bol pre neho "veľkým vodcom revolúcie" a zimbabwiansky predák Robert Mugabe "jedným z revolučných hrdinov". Zo sovietskeho veľvyslanectva v Georgetowne údajne tiež dostávali propagandistické filmy o živote v ZSSR a problémoch v USA. Úloha Moskvy v celej kauze ale ešte mala prísť.

Jim Jones Zdroj: SITA/AP

Jones často hovoril o tom, že členovia sekty majú štyri možné cesty do budúcnosti: odlet do ZSSR, uskutočniť "revolučnú samovraždu", zostať v Jonestown a bojovať proti ideologickým nepriateľom a odísť do džungle. Americkí agenti, ktorí sektu nasledovali až do Guyany, hlásili pokračovanie manipulácie s ľuďmi. V októbri 1978 priaznivci sekty na tlačovej konferencii v Georgetowne obvinili vládu USA z pokusu sektu zničiť.

To už mala sekta čulé vzťahy s ambasádami ZSSR, Severnej Kórey, Kuby či Juhoslávie. Začiatkom októbra 1978 prišiel do Jonestownu na dva dni Fjodor Timofejev zo sovietskeho veľvyslanectva v Georgetowne, ktorý oslávil túto "prvú americkú socialistickú a komunistickú komunitu na svete" a "drahým súdruhom" zaželal ďalšie úspechy. Odchod do ZSSR bol stále v hre. V tej chvíli ale vstúpil na scénu americký senátor Leo Ryan. V piatok 17. novembra 1978 prišiel do Jonestownu, aby sa presvedčil o podmienkach života sekty. O priebehu návštevy existujú dve verzie. Podľa prvej sa znepokojujúce správy nepotvrdili, podľa druhej verzie členovia sekty ťažko niesli návštevu senátora, ktorú chápali ako krok k likvidácii Jonestownu. Začal sa konflikt, ktorý sa skončil masakrom: Na letisku bol senátor a ďalší štyria ľudia zastrelení.

Po búrlivej debate bolo rozhodnuté, že členovia sekty spáchajú 18. novembra hromadnú samovraždu. Jonesovi pomocníci priniesli dva dvestolitrové sudy limonády zmiešané najskôr s kyanidom. Než sa dospelí zoradili do fronty, aby prijali jed v papierových pohárikoch, matky ho dali vypiť svojim deťom. Ako poslední zostali nažive Jones a ošetrovateľka a tí použili na samovraždu pištoľ. USA následne prepravili mŕtve telá do Doveru v štáte Delaware, kde sa na tamojšej vojenskej leteckej základni nachádza najväčšia márnica americkej armády.