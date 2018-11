Slováci pozor! Ak chcete ísť do Poľska, budete sa musieť podrobiť kontrole

Kontroly by sa na vnútroschengenských hraničných úsekoch mali dočasne zaviesť na obdobie od 22. novembra do 16. decembra. Vyplýva to z už skôr medializovaného projektu rezortu vnútra vo Varšave, ako aj informácie, ktorú s odvolaním sa na zdroje nemeckej spolkovej polície priniesol v stredu internetový server rbb24.de.

Podľa informácií z Berlína je možné, že kontroly poľských orgánov zavinia zdržanie na hraničných priechodoch, pričom cestujúci musia rátať s kontrolami nielen na cestách a diaľniciach, ale aj v námorných prístavoch a letiskách, či v riečnych prístavoch na Odre a Nise. Vstup na poľské územie cez tzv. zelenú hranicu bude dočasne zakázaný. Cestujúci z Poľska do Nemecka sa nebudú podrobovať kontrolám.