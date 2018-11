Slovenskí europoslanci vedia, koho podporia: Weber je jasná voľba

Delegáti snemu budú rozhodovať v tajnom hlasovaní o kandidátovi na post volebného lídra EPP vo voľbách do Európskeho parlamentu vo štvrtok (8. 11.) doobeda. Víťaz bude známy o 13.00 h miestneho času. Štefanec, ktorý je vedúcim slovenskej delegácie EPP v europarlamente, poukázal na to, že voľba volebného lídra pre eurovoľby je kľúčovým bodom kongresu európskych konzervatívnych strán. "My sme oficiálne vyjadrili podporu Manfredovi Weberovi," povedal v mene siedmich delegátov za KDH a dodal, že konsenzus v tomto smere panuje aj v skupine šiestich slovenských europoslancov za EPP. Pre TASR to potvrdili aj Eduard Kukan a József Nagy.

"Som rád, že Weber kandiduje. Pozná Slovensko a problémy našich ľudí a vie, ako ich riešiť. Je veľký proeurópan, priateľ Slovenska a strednej Európy, a hlavne má jasno v hodnotách," povedal Štefanec a spresnil, že ide o hodnoty, ako sú rodina, sloboda a zodpovednosť, čo v dnešnej dobe treba zvýrazniť. Weber je podľa neho človek, ktorý dokáže počúvať ostatných ľudí, dokáže ich spájať a má vízie do budúcnosti.

Štefanec priznal, že očakáva víťazstvo Webera, zároveň však ocenil odhodlanie Stubba, že išiel do tohto súboja. "Vždy je dobré mať voľbu a aj on je silným kandidátom s jasnou predstavou o budúcnosti a s dôrazom na digitálnu ekonomiku a hospodárske vízie do budúcnosti, čo veľmi potrebujeme," opísal situáciu poslanec.

Podľa Kukana výber kandidátov, ktorí by mali EPP víťazne doviesť do eurovolieb, ukázal na serióznosť tejto politickej skupiny. Pripomenul, že Weber začal skôr svoju kampaň a má určitý náskok, ako aj výhodu toho, že ho europoslanci poznajú ako aktívneho a zodpovedného lídra, a tiež má podporu silnej a početnej delegácie z Nemecka.

"Ale Stubb bol veľmi aktívny, stretol sa so všetkými delegáciami, viedol pravú kampaň. Uvidíme, ako dopadne hlasovanie, ale osobne si myslím, že Weber vyhrá," povedal Kukan. Ako však dodal, v oboch prípadoch bude mať EPP toho najkompetentnejšieho kandidáta, čo je rozhodujúce pred májovými eurovoľbami. Podľa jeho slov, ak aj Stubb nevyhrá, opäť potvrdil, že je schopný politik, čo v minulosti dokázal aj ako člen Európskeho parlamentu alebo predseda vlády Fínska. "Zviditeľnil sa a pri obsadzovaní budúcich funkcií v EÚ má lepšie šance získať vysoké postavenie," skonštatoval Kukan.