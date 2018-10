Ryanair si opäť zavaril: Rasistické VIDEO z paluby obletelo svet, ľudia sú pobúrení

K incidentu došlo minulý piatok pred odletom z Barcelony do Londýna. Cestujúci, ktorého britská tlač identifikovala ako sedemdesiatročného bývalého železničiara z Birminghamu Davida Meshera, začal o sedem rokov staršiu krajanku jamajského pôvodu Delsie Gayleovú hrubo urážať vo chvíli, keď s ním zasadla do jedného radu. "Nehovor so mnou cudzím jazykom, ty škaredá hlúpa kra*a," osopil sa na ňu, keď sa snažila brániť proti jeho invektívam a žiadal od nej, aby "vypadla". Taktiež ju nazval "škaredým čiernym bastar*om".

Personál situáciu vyriešil tak, že vdovu z východného Londýna presadil. Jeden z pasažierov stret natočil a záznam zverejnil na sociálnych sieťach. "Cíti sa naozaj ponížene a mizerne," citovala britská tlač dcéru napadnutej ženy. Ryanair sa podľa nej zatiaľ jej matke neospravedlnil.

Sama dotknutá v rozhovore s televíziou ITV vyhlásila, že cestuje veľa, ale niečo podobné sa jej nikdy neprihodilo. Odvtedy vraj dobre neje a nespí. Záležitosťou sa teraz zaoberá španielska polícia.